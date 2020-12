Horácká Slavia si ještě před startem soutěže „užila“ vše možné i nemožné. Uniklá nahrávka z kabiny, následný třes v hráčském kádru, a vlastně i realizačním (nemocného kouče Romana Mejzlíka nahradil dosavadní asistent Jaroslav Barvíř, který si na pomoc povolal Davida Dolníčka).

Bylo toho hodně. Navíc třebíčští hokejisté stihli odehrát jen dvě utkání, poté museli do izolace kvůli nákaze koronavirem. A poté přišla stopka pro celou soutěž. V tu chvíli se zdálo se, že tento ročník druhé nejvyšší soutěže bude pro bílé hvězdy spíše utrpením.

Opak je však pravdou! Zápasové i bodové manko začali svěřenci kouče Barvíře po restartu Chance ligy mazat, ba co víc. Z jedenácti utkání vytěžili dvaadvacet bodů, čímž se katapultovaly na dostřel hornímu patru tabulky. Na páté Vrchlabí ztrácí pouhé dva body, a to mají ještě zápas k dobru.

Čekal vůbec takový úspěšný návrat trenér Horácká Slavie? „Já se přiznám, že jsem nemyslel vůbec na nic. Fakt ne. My chceme vyhrát každý zápas, ale nevěděli jsme, co čekat,“ reaguje Jaroslav Barvíř, který ale přiznává, že zisk ho těší. „Myslím, že je to slušná porce bodů,“ potvrdil.

Těší ho i herní projev. „Jsme spokojení i s předvedenou hrou. I když to někdy ulítlo, tak kluci na sobě pracují. Snaží se plnit pokyny, hrají na hranici možností. A to přineslo i body,“ říká trenér, který je rád, že defenzivně laděný styl týmu sedl. „Věřím, že to tak vnímají i kluci,“ dodává trenér, jehož svěřenci vyhráli čtyřikrát v řadě, a kdyby v posledních dvou mačích neprohráli, mohlo být jejich umístění ještě lepší.

Nicméně trenér také ví, že po novém roce to bude ještě řádně těžký boj. „Sezona je dlouhá a my budeme chtít dál sbírat body. Uvidíme, jak se to v tabulce projeví,“ podotkl.

V neděli se ještě hráči sešli na pozápasovém tréninku, ale od včerejška už vybírají dovolenou. „Pauzu vítáme. Do šestadvacátého budou mít kluci zasloužené volno. Ten program byl náročný, potřebují si odpočinout, doléčit šrámy,“ má jasno.

Avšak po šesti dnech bez hokeje začne dřina. „Máme v plánu týdenní blok, který zaměříme nejen na kondici, ale také na koncovku, protože šance si vytváříme, ale ztroskotáváme na zakončení. A také musíme zlepšit obrannou hru i osobní souboje,“ vyjmenovává slabiny.

Hráči tedy dostanou do těla, ale na přelomu roku budou moci únavu vstřebat. „Od třicátého do druhého budou mít zase volno, pak už začneme vše směřovat na mistrák a věřím, že na něj budeme nachystaní dobře,“ přeje si.