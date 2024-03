Hodně nepodařený, místy až nechutný závěr mělo středeční druhé utkání série předkola play-off Chance ligy.

Spíše nesportovní závěr mělo středeční utkání předkola play-off v Pelhřimově mezi hokejisty Dukly Jihlava (v tmavém) a Slavií Praha (bílé dresy). | Foto: Deník/Michal Káva

Tak tohle do sportu nepatří. Ve druhém utkání předkola play-off druhé nejvyšší soutěže zdolali hokejisté Dukly Jihlava pražskou Slavii jednoznačně 7:2 a vynutili si třetí, rozhodující souboj. Bohužel po skončení zápasu na zimním stadionu v Pelhřimově, kde má jihlavský klub svůj dočasný azyl, se mluvilo spíše o nehokejových věcech.

O co šlo? V poslední minutě středečního zápasu, už za rozhodnutého stavu, atakoval slávistický útočník Tomáš Knotek tvrdým zákrokem, rozhodně hodně za hranou, talentovaného jihlavského mladíka Jonáše Jungwirtha. Toho následně museli z ledu odnést na nosítkách.

V reakci na tento zákrok neudrželi fanoušci Dukly nervy na uzdě a někteří z nich zaútočili na lavičku hostů. Krvavým zraněním to odnesl asistent trenéra Slavie Daniel Tvrzník.

Jak viděli inkriminované momenty lavičky obou soupeřů? „Závěr je na celém zápase takovou kaňkou. Ať už ten zbytečný faul za rozhodnutého stavu nebo i to, že něco přilétlo na střídačku Slavie, kde byl zasažen jeden z trenérů do hlavy. To je prostě škoda,“ mrzelo pro klubový web asistenta trenéra Dukly Karla Nekvasila.

Přidal ale i pozitivní zprávu. „Na ledě ten frmol kolem Jonáše Jungwirtha asi vypadal hůř, než to je. Je v kabině, leduje a samozřejmě pojede na vyšetření. Teď nejsme schopní nic říct, ale není to tak, že by byl naložený a odvezený do špitálu,“ říkal po utkání Nekvasil.

Na druhé straně zazněla slova o možném uzavření stadionu. „Uvidíme, jak disciplinárka zareaguje na Lotarův faul, jestli bude potrestaný, ale taky jestli se zavře zimák, protože není možné, aby došlo ke krvavému zranění našeho trenéra. Uvidíme, jak na to svaz zareaguje,“ komentoval celý incident pro webové stránky pražského klubu hlavní kouč Aleš Totter.

Rozhodující třetí duel této série by se měl odehrát ve čtvrtek od 17.30 na zimním stadionu v Pelhřimově.