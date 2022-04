Co rozhodlo poslední utkání baráže? Měli jsme špatný začátek utkání. Špatně jsme se do toho dostávali, Kladno bylo ze začátku lepší. Byli jsme rádi, že jsme třetinu přežili za stavu 2:2. Postupně jsme se zlepšovali. Je jenom škoda, že jsme dostali v oslabení nějaké góly. Na konci jsme se do nich tlačili, snažili jsme se vyrovnat, bohužel už to nevyšlo.

Ve všech utkáních jste se s Rytíři tahali a rozhodovaly jen maličkosti. V pátém utkání třeba vaše tyčka…

To bylo ještě za nerozhodného stavu 3:3. Mohl to být rozhodující moment, ale nemusel.

V průběhu zápasu jste se dostal do pro vás neobvyklé potyčky se soupeřem. Co se tam stalo?

To k tomu patří. Bylo tam nějaké pošťuchování. Byla to vyhecovaná série a nebudeme tady brečet před fanoušky. Myslím si, že to nepřekročilo nějaký obvyklý rámec zápasu play-off.

Je dobojováno. Hokejová extraliga v Jihlavě bohužel ani v další sezoně nebude!

Jak byste zhodnotil celkově výkon Dukly v baráži?

Jsem hrdý na tým, co letos předvedl a jak bojoval v baráži po těžkém play-off. Byli jsme dobití, ale kousli jsme se a myslím, že jsme předvedli super výkony.

Před play-off jste postupně přišli o tři útočníky. Co byste v té době řekl někomu, kdo by přesto tvrdil, že budete hrát baráž?

Asi, že se zbláznil. (směje se) Musím říct, že i pro mě bylo těžké uvěřit, že bychom mohli Chance ligu vyhrát. Po té strašně těžké sérii s Přerovem, která byla asi nejtěžší ze všech, jsme se semkli. Uvědomili jsme si, že můžeme hrát s každým, a porazili i silný Vsetín. Byla tu super sezona. V mančaftu hrála spousta mladých kluků, je vidět, že budoucnost pro Duklu tady je.

A co vaše budoucnost? Budete ještě pokračovat v kariéře? Na dosah máte metu tisíc zápasů za Duklu.

Nyní si hlavně odpočinu, na to se těším. Byla to, stejně jako minulý rok, hodně dlouhá sezona. Na příští rok mám ještě smlouvu, budu pokračovat. A co budu dál, to se uvidí.