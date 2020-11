Přestože jihlavští hokejisté obou nejstarších mládežnických kategorií museli strávit v autobuse takřka osm hodin a ujet bezmála šest set kilometrů, stálo to za to.

V polském městě Krynica Zdrój mají vše, na co si vzpomenou. „Šli jsme do neznámého prostředí, nicméně realita předčila všechna naše očekávání. Máme tu veškerý servis. Podmínky pro trénink jsou perfektní a domácí personál nám vychází ve všem vstříc. Stadion nám nabízí veškerý komfort, který potřebujeme,“ sdělil pro klubový web kouč juniorů Štěpán Moravec.

A je jedno, že některé fáze hráče bolí. „Snažíme se naplno využít možnosti trénovat. Máme náročný program, ale jako tým jsme si na začátku jasně řekli, proč tady jsme a co od toho očekáváme a podle toho k této přípravě všichni přistupují. Pokud bych řekl, že jsme z této možnosti tréninku nadšení, tak to bude slabé slovo,“ sdělil trenér. „Je vidět, že jsou kluci rádi zpět na ledě a vůbec v tréninkovém procesu,“ ujistil Moravec, jehož kolega, hlavní trenér dorostu Marek Melenovský, s ním byl za jedno. „Všichni si to moc užíváme a jsme za to opravdu vděční,“ dodal.

Program tréninků je opravdu pestrý a nikdo se nenudí. „Kluci si vyzkoušeli posilovnu a cardio centrum nebo třeba baletní sál. Vedle tréninků se také hlouběji podívali na vybavení zimního stadionu a užili si trošku zábavy,“ nastínil Jiří Jungwirth, který ale také musel řešit jednu nepříjemnost. „Tím bylo vypadlé rameno u Justa Sopotnika, ale v nemocnici mu ho nahodili zpět,“ dodal.

A že je to soustředění se vším všudy potvrzují i další fakta. Mladí hokejisté by měli být v tuto chvíli normálně ve škole, a tu nelze opomíjet. „Od pondělí se do programu zapojila i distanční výuka,“ dodal šéf jihlavské výpravy.

Na správný chod dohlíží nejen on. Početný realizační tým tvoří ještě trenéři Ujčík, Moravec, Svoboda, Melenovský, Morava a kustod Číhal. A přestože jihlavská výprava není v Česku, dál myslí na zdravotní bezpečnost. „Připravujeme se za důsledného dodržování covidových opatření. Nosíme roušky, dezinfikujeme ruce i prostory, kde jsme,“ uzavřel Jiří Jungwirth.