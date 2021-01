Svou odpovědí na dotaz pro klubový web, kdy se naposledy třikrát trefil, pětadvacetiletý forvard Jakub Illéš překvapil. „Možná v páté třídě,“ zasmál se. „Tohle je poprvé mezi muži. Jsem rád, že to pomohlo, a i když je to klišé, tak tři body jsou tři body,“ pokračoval jihlavský hokejista.

Ten v pozvánce na sobotní duel pro Deník říkal, že by se vůbec nezlobil, kdyby navázal na dvě branky, které se mu povedly dát v Kadani na začátku sezony. „To by nebylo špatné,“ smál se v pátek.

Jakub Illéš

Sezona 2020/2021

Zápasy 19

Branky 8

Asistence 11

Kanadské body 19

Body +/- +7

Trestné minuty 16

O den později na tuto metu dosáhl už po necelých dvanácti minutách! „První gól byl po výborné práci od Jirase (Tomáše Jiránka – pozv. autora). Podržel puk, natáhl na sebe hráče, udělal kličku, pak mi to dal do jízdy, což je pro křídlo to nejlepší, dostat do to plné rychlosti. A já to zkusil přes beka, a padlo to tam,“ popisuje úvodní trefu zápasu Jakub Illéš.

Na tu druhou si po zápase ani nemohl vzpomenout. „Jak padl ten druhý? Jo už vím. V oslabení. Byl jsem tam s Fronkym (Jiřím Fronkem – pozn. autora), jeli jsme tři na dva, protože Eli (Filip Eliáš – pozn. autora) podpořil útok a nám se to povedlo vybagovat,“ nastínil trefu na 2:0.

Hattrick završil v prostředním dějství, respektive na jeho úplném konci! Pokud by na moment zaváhal a vystřelil později, důležitý gól na 3:1 by neplatil. „Ze střídačky jsem slyšel: střílej, střílej, tak jsem to přes beka zkusil, a spadlo to k tyči. Což jsem rád. Ale jelikož se na časomíře ukázalo nula nula, nebyl jsem si jistý, jestli bude platit,“ doplnil Illéš.

Dal základ výhře, ačkoliv Kadaň jeho kanonáda úplně „nepopravila“. Hosté, ač jsou poslední, se na Duklu prostě umí vyhecovat a roli lídra ji pořádně znepříjemnit. Ukázali to již v prvním vzájemném střetnutí, a ukázali to i nyní v Jihlavě. „Kadaň nebránila tak urputně jako třeba Ústí. Ale jezdily jim nohy. Nebyl to slabší soupeř a určitě to nebylo z naší strany podceněné. Ale nám se nedařily jednoduché věci, sami jsme si to komplikovali a z toho se rodily chyby,“ je si vědom, že výkon jeho týmu měl k ideálu daleko.

Nakonec ale domácí slavili vítězství 6:3, které ovšem pečetil až dvěma góly v závěru Harkabus. „Těžko se to hodnotí. My se na ten zápas připravovali pečlivě, jako na každý jiný. Věděli jsme, že přijede poslední tým, ale to vůbec nehraje roli. Nevím, proč nám to proti nim nejde. Jestli se uspokojíme, nebo je to nějaká deka, těžko říct,“ říká útočník Dukly. „Každopádně jsme rádi za tři body, protože jsou cenné, jako s každým jiným soupeřem,“ uzavírá Jakub Illéš.