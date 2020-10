Pandemie koronaviru, která zužuje celý svět už od jara, rozbila vše. Hokej nevyjímaje. Své o tom ví i v třebíčské Horácké Slavii, jejíž prvoligové „áčko“ muselo do karantény, která se protáhla na tři týdny. A teď, když se měli hráči vrátit na led, vyhlásila vláda nová opatření, která to neumožňují.

Součet toho všeho způsobuje obrovské problémy. „Je to velký průšvih do rozpočtu. My už tu několik týdnů stojíme. A jak máme propagovat naše partnery, kteří nám dávají peníze, když nemůžeme hrát? Nemůžeme je ukazovat doma ani venku, ani na cestě na zápasy. Jak se pak mohou plnit smlouvy, a kde na to pak mají ti majitelé klubů brát peníze, které všichni chtějí?,“ ptá se sportovní manažer a trenér „áčka“ Horácké Slavie Třebíč Roman Mejzlík.

Situace není dobrá, je hodně vážná. „A to my se pohybujeme s rozpočtem v porovnání s jinými kluby nula nula nic. V řádech několika milionů, a jsme za ně rádi. Jsme rádi za sponzory a město, které dělá maximu. Ale ani to není bezedné,“ dodává.

V klubu to nikoho nenechává klidným a je jasné, že nastane těžká doba. „Včera se mi po několika dnech ozval z nemocnice náš pan předseda Svoboda. Já s ním měl třičtvrtěhodinový rozhovor. A když s vámi mluví člověk, který má na ústech masku a utekl v posledních dnech hrobníkovi z lopaty, a porovnáte to s tím, když hovoříte s hráči a ptáte se jich, jestli by nemohli přistoupit na několika procentní snížení platu, tak je vám z toho špatně. Čtyřicet procent z nich je úplně mimo realitu,“ povídal v emocích s chvějícím se hlasem Roman Mejzlík.

V Třebíči se proto rozhodli udělat razantní krok. „Dnes jsme měli pohovory s hráči a přiznám se, že jsem byl sprostý a některé hráče během hodinového proslovu i urazil. Je mi za to i stydno. Řekl jsem jim také, že jsou nenažraní,“ přiznal Mejzlík, který prozradil, kdo už v Horácké Slavii pokračovat nebude. „Rozhodli jsme se s vedením a trenéry ukončit spolupráci se Šimonem Szathmárym, Václavem Čejkou a Karlem Nedbalem. S ostatními hráči jsme už na něčem domluvení, a v dalších dnech připravíme smlouvy, které jsou hodny toho, aby mohli nosit třebíčský dres. A jestli spadneme, tak spadneme. My tady v Česku máme ze sestupů strašný strach, ale proč? Tak se spadne, a bude se hrát druhá liga, no a co,“ doplňuje.

Poukazuje i na fakt, že jeho tým od jara odtrénoval asi jen devadesát jednotek, a odehrál dvě mistrovská utkání. „A některým není hloupé přijít s natáhnutou rukou. No kde to jsme? To mě přijde od těchto jakoby hráčů, kteří nic nedokázali v době, kdy předseda klubu bojuje v nemocnici o život, jako neskutečná drzost a arogance. Oni hrají hokej za peníze cizích lidí, a tahle soutěž přitom vůbec nikoho nezajímá!“ nebere si servítky Mejzlík.

Podle něj už je doba, aby se všichni v českém hokejovém světě probrali a žili realitou. „Pan Svoboda na jaře říkal: Probuďme se, mejdan skončil! A přesně tak to je,“ komentuje trenér. „Je nás tu deset milionů, z toho si čtyři sta lidí hraje na hokejisty. Jsou tu nad tím aparáty lidí, kteří se platí a dohlíží na to. A co pak z toho máme, když někdo získá titul v extralize, oslaví to a za čtrnáct dnů pak přijde zase realita a všichni začnou těžce shánět peníze na další sezonu,“ kroutí hlavou.

Hokej je bezesporu krásný sport, a k našemu národu neodmyslitelně patří. Ovšem za této situace si Mejzlík myslí, že tak velké peníze se do něj už pumpovat nemohou, a nebudou. „Uvědomme si, že v Česku se hokejem nezbohatne. Ti hráči, co přijdou z NHL, KHL nebo Švýcarska, Finska, Švédska, kde hráli nejvyšší soutěže, ať mají o něco vyšší platy, ale nemohou mít polovinu, co měli tam. Některé extraligové kluby ty platy vyšroubovaly neskutečně vysoko! A ptám se, proč platí i zahraniční hráče? To je přece nesmysl,“ tvrdí Roman Mejzlík. „Zapomeňte na první profesionální ligu. Budou ji prostě hrát kluci po práci, nebo mladí, co přijdou z juniorů,“ vidí jednu z cest.

Na svůj sport, kterým dlouhá léta žije, zanevřít nehodlá. Ale změnu to podle něj vyžaduje. „Upněme se na ty hráče, kteří mají charakter a zlatokopům řekněme ne! Važme si těch starších, kteří mladým mohou pomoci. A když na to ten kluk bude mít, může jít výš a dostat se do zahraničí, kde si nějaké peníze vydělá. Buďme trpěliví, jako třeba se Zohornou. S tímhle klukem jsme si tady na začátku nevěděli rady, ale on byl pracovitý a tu smlouvu si zaslouží. S takovými lidmi pojďme dělat. A oceňme také trenéry, co dělají u dětí,“ říká kouč bílých hvězd a dodává: „Možná to všechno špatné zase něčemu na druhou stranu pomůže a ukáže nám to, jak jsme se měli dobře. A konečně se nad tím všichni zamyslí.“