Naopak. Po další špatné rozehrávce v obranné pásmu a závaru před Žukovem šla Třebíč znovu do vedení. „Nedařila se nám rozehrávka, měli jsme mraky zakázaných uvolnění, s tím také nejsme spokojeni. Ani Maksovi (Žukovovi) jsme nepomohli,“ vypočítával nedostatky ve hře Nekvasil. „Aspoň že jsme dokázali při hře šest na čtyři vyrovnat. V nájezdech byla už Třebíč lepší,“ uzavřel ze svého pohledu derby jeden z jihlavských trenérů.

Až ve třetí dvacetiminutovce, to už za stavu 2:3, Dukla opět přidala. Brož vyrovnal, domácí fanoušci věřili v obrat výsledku. Nedočkali se.

Do konce druhé třetiny pak hosté střetnutí naprosto dominovali. „Nebyli jsme schopní nic odehrát, Třebíč byla lepším týmem,“ souhlasí Nekvasil. „Bruslila lépe, vyhrávala osobní souboje a my jsme nebyli schopni udržet se na puku.“

Laciné vyrovnání domácí srazilo. „Od této chvíle jsme se, jak to říct slušně, podělali,“ viděl jihlavský asistent. „Je to letos již poněkolikáté, potýkali jsme se s tím i v minulé sezoně.“

Jak rychle Jihlavané po sedmi minutách vedli o dvě branky, podobně rychle o náskok přišli. Navíc velmi zbytečně a po vlastních chybách. „Prvnímu gólu Třebíče předcházela obrovská hrubka před naší bránou, kdy si nepokryjeme hráče,“ lamentoval Nekvasil. „Druhý gól padl nešťastným odrazem od plexiskla mantinelu, to se prostě stane.“

Úvod utkání jakoby Dukla okopírovala z předchozího duelu na Slavii. Místo čtyř gólů se však radovala pouze dvakrát. Minimálně další dvě tři příležitosti jí sebral skvělý gólman soupeře Pavel Jekel. „Nemyslím si však, že by Třebíč vstoupila do zápasu špatně. Hned během prvního či druhého střídání měla gólovku, kterou ale neproměnila,“ začal hodnocení Karel Nekvasil.

