Hned v úvodu narážel asistent trenéra Ujčíka na první minuty hry, v nichž se zdáli být pevnější v kramflecích hosté. Také ovšem hráče podržel, dalo se to prý čekat. „Tím, že Litoměřice hrály předkolo, bylo jasné, že budou ve větším tempu. My jsme tu zápasovou pauzu měli delší, a to se asi na začátku projevilo. Bylo to takové kostrbaté,“ komentoval Karel Nekvasil.

Hra se mu příliš nelíbila, stejně tak i provedení přesilových her. „Ty dvě třetiny to bylo špatné, oslabení naopak výborné. Jedině dobře, že jsme si pomohli oslabením,“ poukázal na důležitou Fronkovu trefu v početní nevýhodě, která byla už desátou jihlavskou v této sezoně. „Tomu se ale vůbec nevěnujeme, my se věnujeme přesilovkám, které nám nejdou,“ rozesmál okolí Nekvasil. „Ale zaplať pán bůh, že v té třetí třetině jsme dali tenhle gól a využili přesilovku,“ oddychl si.

A ještě jednou si rýpl do hráčů, i když to pak zakončil pochvalou. „Škoda toho gólu, co jsme nakonec dostali. Možná výtka, že jsme se posledních deset minut, kdy vedeme 2:0, hodně zbavovali puků. Dávali jsem ho soupeři, který se na nás tlačil. To je potřeba udržet co nejvíc na holi, aby měl soupeř co nejméně šancí,“ má jasno. „Ale první bod máme, a to je nejdůležitější,“ uzavřel Karel Nekvasil.