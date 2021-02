Návrat do zápasového rytmu měl chyby. Hokejisté Dukly i Horácké Slavie po reprezentační pauze vyšli naprázdno. Z jihlavského tábora trenérů se nesla hlavně kritika, třebíčský kouč hledal chyby hlavně v koncovce.

Třebíčským hokejistům zvlhl ve Vsetíně střelecký prach. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dukla nečekaně klopýtla v Havířově, který se na konci utkání radoval z cenné výhry 3:2. „Jeli jsme tam pro tři body a vracíme se s prázdnou. Tím my si komplikujeme to, abychom zůstali mezi tou čtyřkou. Ztrácíme body tam, kde by se měly získávat,“ stručně a výstižně hodnotil hned po utkání jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil.