Sobotní zápasy dopadly skvěle. Nováček sice kousal, ale jihlavští hokejisté nakonec i díky mladému čtvrtému útoku porazili Kolín rozdílem třídy 6:0. I Třebíčští slavili. Favoritovi z Poruby nepomohl ani hodně šťastný úvodní gól. Ve zbytku mače totiž brankář Mičán odčinil zaváhání a svou branku zavřel, a se svými spoluhráči se mohl radovat z výhry 4:1.

Utkání 15. kola hokejové Chance ligy mezi HC Dukla Jihlava a SC Kolín vyhrál domácí celek 6:0. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dukla to na svém ledě zvládla. Alespoň co se výsledku týče. Kolín porazila 6:0, což by mohlo svádět k tomu, že to byl jednoznačný mač. Jenže nebyl, což potvrdil i asistent trenéra Karel Nekvasil. „Výsledek, který se urodil až na konci utkání, neodpovídá průběhu zápasu. Zaplať pánbůh za tři body,“ hlásil hned po utkání pro klubový web.