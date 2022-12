Hrdina středečního zápasu byl jasný. Útočník Matěj Psota dal dosud v sezoně deset branek, do šumperské sítě ale přidal hned tři a blýskl se hattrickem. „Naposledy jsem dal hattrick ještě asi jako malý kluk někde za barákem. V dospělých se mi to ještě nepovedlo, jsem rád, že to nyní vyšlo,“ usmíval se Psota.

Díky jeho gólovému přídělu Třebíč pokračuje v rozdílné střelecké formě, která je jako na houpačce. Zatímco v jednom utkání dají svěřenci kouče Kamila Pokorného v poklidu minimálně čtyři góly, v druhém se natrápí i na jedinou přesnou trefu. „Občas to tak je, někdy máte víc štěstí, jindy méně a to se na tom taky hodně odráží. Tentokrát jsem dostal tři dobré nahrávky, byla to spíš kvalitní práce kluků okolo mě,“ vyprávěl skromně Psota.

Zrovna proti Šumperku byla Horácká Slavia maximálně efektivní. Ve vyrovnaných prvních dvou třetinách vsítila hned čtyři góly a utkání už si pak zkušeně pohlídala. „Věděli jsme, že Šumperk je nepříjemný soupeř, který hraje ve výborném pohybu. Pomohli jsme si přesilovou hrou, dostali se do vedení a zápas zlomil gól na 3:1, který jsme dali v oslabení. Pak už to bylo v naší režii,“ dodal Barvíř.

PROSPANÝ ÚVOD

Úplně odlišnou první třetinu zažila ve středu Jihlava. V Prostějově v ní dostala tři branky a i přes následnou snahu už ztrátu nesmazala. „Měli jsme v první dvacetiminutovce hrozně moc vyloučení a s takovým týmem, jaký je Prostějov se to hrozně těžko dotahuje. Musíme uznat sílu a kvalitu soupeře, který nás přehrál,“ smutnil po prohře 2:3 jihlavský lodivod Viktor Ujčík.

Dukla přitom věděla, že by v případě výhry svého soupeře přeskočila v tabulce. Hezčí Vánoce si však neudělala. „Chtěli jsme se třemi body naladit na dobrou náladu před Vánoci, ale bohužel se nám to nepovedlo. Nebylo to od nás takové, jak jsme si představovali. První třetina prostě rozhodla zápas,“ hodnotil mladý jihlavský útočník Marek Tecl.

Právě on závěrečný tlak Dukly přetavil v kontaktní branku. Jenže přišla až příliš pozdě, pouhých jedenatřicet vteřin před koncem.

Pro Tecla to byl vůbec první gól v jihlavském dresu, kde vypomáhá z druholigového Havlíčkova Brodu. V šestém utkání tak zapsal druhý bod. „Hráči jsou v Chance lize chytřejší, víc si dovolí. Někdy podrží puk, jindy naopak ne. Rozdíl to je,“ porovnával dvaadvacetiletý hráč.

Kvůli nepříznivým výsledkům ostatních utkání jedenatřicátého kola tak Jihlava klesla v tabulce na sedmé místo. V našlapané tabulce však ztrácí jen šest bodů na třetí Třebíč, i proto hledá pozitiva. „Kluci nesložili zbraně, snažili se s tím do posledního okamžiku něco udělat, rvali se. Aspoň jsme utkání v závěru ještě trochu zdramatizovali,“ podotkl Ujčík.