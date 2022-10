Jiří Fronk v této sezoně

Litvínov, extraliga

2 utkání, bez bodu

Jihlava, první liga

6 utkání, 2 góly, 5 asistencí

Zvýšená herní praxe mu jde k duhu. V šesti utkáních nasbíral sedm bodů, z toho čtyři právě ve zmíněných posledních dvou duelech. „Do utkání jsme vstoupili špatně,“ začal s hodnocením sobotního utkání Fronk. „Tam nás mleli. Štěstí, že nás Bery (brankář Adam Beran) podržel a nedostali jsme gól.“

Dukla ale přežila a naopak sama šla do vedení. „Nakopla nás přesilovka. Tím se to trošku zlepšilo, ale pořád to bylo takové všelijaké. Ale myslím si, že za bojovnost jsme si zasloužili vyhrát,“ pokračoval Fronk.

OBRAZEM: Dukla v Hradci opět vyhrála. Začaly nám jít přesilovky, těší Ujčíka

Celý pozápasový rozhovor s útočníkem Dukly si poslechněte v přiloženém videu.