Jedenatřicetiletý bek působil ve své kariéře převážně ve druholigových soutěžích v Evropě, předloni si zahrál i EBEL za Znojmo. „Antti už toho hodně zažil. Je v pohodě a vypadá to, že do týmu zapadne,“ uvedl trenér Dukly Viktor Ujčík na adresu Fina po tréninku.

Jihlavané už nyní čekají jen na příjezd gólmana Maxima Žukova, který bude v týmu po loňském úspěšném vystoupení pokračovat i letos. Covidová situace ale zatím znesnadňuje Rusův příjezd do Česka. „Věřím, že do čtrnácti dnů by zde mohl být,“ doufá Ujčík.

Ten další posily nijak akutně nevyhlíží. „Kádr máme naopak trošku širší, takže na místa v sestavě bude tlak a záleží jen na klucích, co ukážou v přípravě,“ dodal jihlavský kouč.

První přípravné utkání čeká na Duklu v úterý třetího srpna v Havlíčkově Brodu.