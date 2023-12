Oba zápasy 29. kola Chance ligy protáhly týmy z Vysočiny nad šedesát minut. Zatímco jihlavskou Duklu v prodloužení spasil vítěznou brankou veterán Čachotský, Horácká Slavia Třebíč proti lídrovi tabulky pohořela v samostatných nájezdech.

Hokejisté Dukly Jihlava (ve žlutých dresech) si dovezli z Kolína (v tmavém) dva body. Třebíč prohrála s vedoucí Porubou. | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Třebíč zahájila proti nejlepšímu celku soutěže nekoncentrovaně. Poruba otevřela skóre zápasu již po 24 sekundách, když Christov uvolnil zpětnou přihrávkou Mrázka a ten trefil z úhlu odkrytou branku – 0:1.

Ve 3. minutě byl navíc vyloučen Psota, ale Horácká Slavia se dočkala šťastného vyrovnání. Dočekalova střela totiž propadla mezerou v Dolejšově výstroji – 1:1. Také ve druhém oslabení mohli domácí udeřit, ale gólman Dolejš v 11. minutě vyrazil střelu Bořuty po přečíslení dva na jednoho.

Ve druhé třetině byla Třebíč lepší, ale výbornému Dolejše nepřekonali za sólové akce Michálek, ani z kličky Dočekal. Ten se aspoň prosadil ve 39. minutě po přihrávce Psoty.

Hosté však vyrovnali zkraje třetího dějství po přesné trefě Gřeše. Pak se rozpoutal boj o každý metr ledu, který ukončily až nájezdy. V nich Ostravané excelovali, trefili se třikrát, domácí ani jednou. „Proti nám stál nejlepší tým soutěže, nemůžeme být chamtiví. Je potřeba si vážit i toho jednoho bodu,“ uvedl k zápasu třebíčský kouč Kamil Pokorný.

OBRAZEM: Ukradená výhra. Mladý tým házenkářů Nového Veselí marně sahal po bodech

Hokejisté Dukly dvakrát ztratili dvoubrankové vedení, bonusový bod zajistil v přesilovce kapitán Čachotský.

Druhá desetiminutovka duelu v Kolíně byl hodně divoká. Na branku Jelínka dokázal odpovědět v 16. minutě Morong. Oba střelci využili druhé šance. Dukla odskočila na dva góly v 18. minutě. Nejdříve využil přesilovku do krásné kombinaci Brož a pak se prosadil neméně pěkným blafákem Ozols – 1:3. Jenže Kozly dostal do kontaktu zanedlouho Síla střelou mezi betony.

Když Menšík ve 36. minutě využil šanci po forhendové otočce, zdálo se, že Dukla si pracně vybudovaný náskok udrží. Jenže Kolín dvakrát udeřil ještě ve druhé třetině. Třetí dějství rozhodnutí nepřineslo, a tak diváci viděli prodloužení.

To ukončil šťastnou střelou z voleje po necelých čtyřech minutách hry Čachotský. „Nám se po několikáté stalo, že jsme vedli o dva góly a zápas jsme nedotáhli do vítězného konce. I když dneska třeba ten čtvrtý gól, kdy Kolín vyrovnal? To byl odraz od jedněch do druhých noh a potom do brány… Ale aspoň jsme vyhráli za dva body,“ ulevil si na webu Dukly jihlavský kouč Karel Nekvasil.

CHANCE LIGA - 29. KOLO

KOLÍN – JIHLAVA 4:5 pp (2:3, 2:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Morong, 19. Síla (Ouřada, Morong), 37. Vrhel (Z. Král), 39. Vrhel (Kolmann) – 11. Jelínek (T. Havránek), 18. V. Brož (Čachotský), 18. Ozols, 36. Menšík (V. Brož), 64. Čachotský (Harkabus, Ozols). Rozhodčí: Bejček, Kostourek – Kotlík, Maštalíř. Vyloučení: 4:4, navíc Šedivý a Chvátal 5 minut za bitku. Využití: 2:0. Diváci: 912. Dukla Jihlava: Beran – Ozols, Bilčík, Chvátal, Dundáček, Kočí, D. Kolář, Vala – Cachnín, D. Bartoš, Čachotský – Jelínek, T. Havránek, Harkabus – Burkov, Kuprijanov, Štefančík – V. Brož, Menšík, Pořízek.

TŘEBÍČ – PORUBA 2:3 sn (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Dočekal (Bořuta), 39. Dočekal (Psota, Bittner) – 1. P. Mrázek (Christov, Střondala), 42. Gřeš (Střondala), rozh. náj. Berisha. Rozhodčí: Barek, Jaroš – Zídek, Polák. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:0. Vyloučení: 0:1. Diváci: 1 071. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Vodička, Bořuta, Stehlík, Štebih, Furch, Poizl – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Vodný – Frömel, Kučera, Ondráček – Matyáš Svoboda, Malý, Matěj Svoboda – Michalčuk.

Další výsledky 29. kola: Slavia Praha – Přerov 3:2, Frýdek-Místek – Pardubice B 2:1, Prostějov – Sokolov 2:5, Vsetín – Litoměřice 8:5, Znojmo – Zlín 4:2.

1. Poruba 29 18 6 3 2 103:58 69

2. Vsetín 29 17 3 0 9 103:76 57

3. TŘEBÍČ 29 14 2 5 8 79:73 51

4. Prostějov 29 14 3 0 12 92:83 48

5. Litoměřice 28 14 2 1 11 92:91 47

6. Sokolov 29 11 4 2 12 73:72 43

7. JIHLAVA 28 11 4 2 11 75:78 43

8. Zlín 29 11 2 6 10 71:76 43

9. Přerov 29 9 5 3 12 64:74 40

10. Pardubice B 29 10 3 3 13 73:74 39

11. Kolín 28 9 2 4 13 58:67 35

12. Frýdek-Místek 29 7 2 5 15 67:84 30

13. Znojmo 28 8 1 3 16 70:91 29

14. Slavia Praha 29 6 3 5 15 67:90 29

Program 30. kola (pondělí 18. prosince): Litoměřice – TŘEBÍČ, JIHLAVA – Vsetín, Zlín – Frýdek-Místek, Přerov – Prostějov (vše 17.30) Sokolov – Znojmo, Poruba – Slavia Praha, Pardubice B – Kolín (vše 18.00).