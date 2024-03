FOTOGALERIE/Páteční závěrečné 52. kolo základní části hokejové Chance ligy rozhodlo poslední neznámé tajenky.

Zlínští hokejisté (žluté dresy) v pátek večer přivítali Duklu Jihlava (v tmavém). Až díky brance v prodloužení se z výhry 4:3 radovali domácí Berani. | Foto: pro Deník/Jiří Hejtmánek

Hokejisté Horácké Slavie Třebíč si to v přímém souboji s Přerovem rozdali o místo v elitní šestce, která přímo postoupí do čtvrtfinále. V nesmírně vyrovnaném duelu se zrodila remíza, která Horákům stačila.

V prodloužení se prosadili hosté, po prohře 1:2 tak Třebíčští už ví, že ve čtvrtfinálové sérii se utkají s Litoměřicemi.

Hokejisté Dukly Jihlava už hráli jen o to, na koho narazí v předkole. Naopak domácí Zlín bojoval o umístění v šestce. Také zde utkání dospělo do prodloužení. To trvalo jen pár vteřin, důležitý bod navíc domácím zajistil Novák – 4:3.

Dukla tak obsadila osmou příčku a v předkole play-off, které se hraje na dvě vítězná utkání, narazí na pražskou Slavii.

CHANCE LIGA - 52. KOLO

ZLÍN – JIHLAVA 4:3 pp

Branky a nahrávky: 10. Šlahař (Čáp), 22. Süss (Salmio, M. Lang), 49. Z. Sedlák (Novák), 61. Novák – 1. Čachotský (Menšík, Cachnín), 20. Cachnín (Jelínek, Šik), 53. Jelínek (T. Havránek, Cachnín). Rozhodčí: Jechoutek, Barek – Teršíp, Peluha. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:2. Třetiny: 1:2, 1:0, 1:1 – 1:0. Dukla Jihlava: Beran – Kočí, Dundáček, Koštoval, Bilčík, Chvátal, Ozols, Dvořák – Cachnín, Menšík, Čachotský – Šik, T. Havránek, Harkabus – Jungwirth, R. Toman, Štefančík – V. Brož, Pořízek, Jelínek.

TŘEBÍČ – PŘEROV 1:2 pp

Branky a nahrávky: 18. Psota (Vodný, Bořuta) – 14. Pechanec (Indrák, Zeleňák), 62. Pospíšil (R. Černý). Rozhodčí: Wagner, Hucl – Maštalíř, Juránek. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Třetiny: 1:1, 0:0, 0:0 – 0:1. Diváci: 1 206. Horácká Slavia Třebíč: Mičán – Vodička, Štebih, Baláž, Bořuta, Furch, Kříž, Poizl – Psota, Bittner, Vodný – Ferda, Malý, Dočekal – Ondráček, Michálek, Matyáš Svoboda – Michalčuk, Kučera, Matěj Svoboda.

Ostatní výsledky závěrečného 52. kola základní části Chance ligy: Frýdek-Místek – Poruba 1:5, Znojmo – Litoměřice 1:3, Prostějov – Vsetín 4:1, Sokolov – Pardubice B 1:3, Kolín – Slavia Praha 2:4.

KONEČNÁ TABULKA

1. Poruba 52 31 9 4 8 178:113 115

2. Vsetín 52 29 3 3 17 174:137 96

3. Prostějov 52 26 6 2 18 151:130 92

4. Litoměřice 52 23 4 6 19 163:160 83

5. TŘEBÍČ 52 20 5 11 16 130:132 81

6. Zlín 52 19 6 11 16 130:134 80

7. Přerov 52 20 8 3 21 116:118 79

8. JIHLAVA 52 18 7 4 23 139:151 72

9. Slavia Praha 52 19 4 5 24 132:150 70

10. Pardubice B 52 17 5 7 23 133:139 68

11. Sokolov 52 18 5 4 25 128:141 68

12. Kolín 52 16 7 5 24 120:135 67

13. Frýdek-Místek 52 17 4 5 26 127:152 64

14. Znojmo 52 16 2 5 29 135:164 57

Program předkola play-off (první zápasy pondělí 4. března): Slavia Praha – JIHLAVA, Pardubice B – Přerov. Hraje se na dvě vítězná utkání. První utkání se hraje na ledě hůře postaveného mužstva, druhé a případně třetí se hraje u týmu umístěného po základní části lépe. Další termíny jsou středa 6. března, případný třetí zápas pak ve čtvrtek 7. března.