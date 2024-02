Celkům z Vysočiny se moc v sobotním dalším kole druhé nejvyšší hokejové soutěže v Česku nevedlo.

Hokejisté Dukly Jihlava (v tmavých dresech) se vrátili ze sobotního duelu na ledě Prostějova (bílé dresy) s prázdnou. Celku z Hané totiž podlehli 0:2. | Foto: Deník/David Kubatík

Rozhodně nepříliš podařené bylo 45. kolo Chance ligy pro dvojici klubů z Vysočiny v soutěži. Dukla Jihlava podlehla Prostějovu na jeho ledě 0:2, padla také Horácká Slavia Třebíč, byť se doma Sokolovem až 2:3 po samostatných nájezdech.

Úvodní perioda zápasu jihlavské Dukly na ledě Prostějova žádnou branku nepřinesla. Největší šanci měl na konci této části jihlavský útočník Štefančík, ale na gólmana domácích nevyzrál.

V prostřední části šli hokejisté Prostějova do vedení. Chvíli po skončení jejich přesilové hry se totiž trefil přesně Veselý – 1:0. Zkraje závěrečné třetiny pak Jestřábi uskočili do dvoubrankového náskoku, přesným střelcem byl Ostřížek – 2:0. Dukla tak padla už počtvrté za sebou.

Návrat dvou ofenzivních opor potěšil trenéra fotbalistů FC Žďas směrem pro jaro

Pouze jeden bod vytěžila z domácího souboje proti Sokolovu Horácká Slavia Třebíč. Tu dostal ve druhé třetině do vedení šikovnou tečí Ferda, ale Severočeši už za další dva minuty dokázali vyrovnat – 1:1

V závěru druhé třetiny hosté dokonce v přesilové hře otočili duel. Tomeček poslal střílený pas Bernovskému, útočník Sokolova pouze nastavil hůl do trajektorie střely a Baník v zápase poprvé vedl.

Ve třetí části se svěřenci Kamila Pokorného snažili co nejrychleji srovnat, ale podařilo se jim to až necelou minutu před koncem normální hrací doby. Štebih se neukvapil, místo střely našel v předbrankovém prostoru Bittnera, který usměrnil kotouč do odkryté klece a poslal zápas do prodloužení – 2:2.

Fotbalisty Slavoje by mohl posílit zkušený Žila, ale také mladý hráč z Alžírska

V něm už žádná branka nepadla, o vítězi tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Úspěšnější v nich byli hokejisté Sokolova, protože na straně Třebíče uspěl pouze Matěj Svoboda.

„Sokolov nás ničím nepřekvapil. Očekávali jsme, že budou hrát aktivně, dobře bruslit, to se také potvrdilo. V průběhu zápasu ale bylo několik sporných rozhodnutí sudího v náš neprospěch, na které se ještě budu muset podívat na videu,“ mračil se asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

HOKEJ – CHANCE LIGA, 45. KOLO

TŘEBÍČ – SOKOLOV 2:3 sn

Branky a nahrávky: 25. Ferda (Poizl), 60. Bittner (Štebih) – 27. Tomeček (Vrdlovec, Bulka), 40. Bernovský (Tomeček), rozhodující nájezd Vracovský. Rozhodčí: Valenta, Pilný – Pilný, Augusta. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 963. Horácká Slavia Třebíč: Jekel (na samostatné nájezdy Mičán) – Štebih, Vodička, Baláž, Furch, Poizl, Kříž – Vodný, Bittner, Psota – Dočekal, Michálek, Ferda – Matyáš Svoboda, Malý, Ondráček – Matěj Svoboda, Kučera, Michalčuk – Frömel.

PROSTĚJOV – JIHLAVA 2:0

Branky a nahrávky: 25. Veselý (Hanousek, Doležal), 45. Ostřížek. Rozhodčí: Svoboda, Cabák – Vašíček, Peluha. Vyloučení: 3:3, navíc Krejčí (Prostějov) a Strejček (Jihlava) 5 minut za bitku. Využití: 0:0. Diváci: 890. Dukla Jihlava: Maláč – Bilčík, Strejček, Dundáček, Ozols, Chvátal, Koštoval – Čachotský, Toman, Cachnín – Harkabus, Havránek, Jelínek – Rauš, Menšík, Jungwirth – Štefančík, Pořízek, Brož – Kočí.

Ostatní výsledky 45. kola Chance ligy: Slavia Praha – Pardubice B 1:4, Kolín – Zlín 8:4, Frýdek-Místek – Znojmo 4:3, Litoměřice – Poruba 5:6 sn, Vsetín – Přerov 5:1.

TABULKA

1. Poruba 45 27 8 4 6 152:95 101

2. Vsetín 45 26 3 2 14 152:115 86

3. Prostějov 45 21 6 2 16 128:111 77

4. TŘEBÍČ 45 19 4 8 14 117:114 73

5. Litoměřice 44 19 4 4 17 138:137 69

6. Sokolov 45 18 5 3 19 113:109 67

7. Zlín 45 15 5 10 15 114:123 65

8. Přerov 44 16 7 3 18 95:104 65

9. JIHLAVA 44 15 7 3 19 118:125 62

10. Pardubice B 45 14 4 7 20 113:122 57

11. Frýdek-Místek 44 14 4 5 21 109:123 55

12. Kolín 44 14 4 5 21 92:114 55

13. Slavia Praha 45 14 3 5 23 114:138 53

14. Znojmo 44 14 2 5 23 112:137 51

Program 46. kola (neděle 11. a pondělí 12. února): JIHLAVA – Litoměřice (NE, 16.30), Frýdek-Místek – Prostějov (PO, 17.00), Zlín – Slavia Praha, Přerov – Poruba (PO, 17.30), Znojmo – TŘEBÍČ, Pardubice B – Vsetín, Sokolov – Kolín (vše PO, 18.00).