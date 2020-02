O nových smlouvách

Oba jihlavští trenéři podepsali dvouleté kontrakty. „Po vyhodnocení práce obou trenérů jsem se rozhodl nabídnout jim prodloužení této smlouvy, protože s prací jsem byl spokojen. Myslím, že jsme se shodli na spoustě věcí. Oni s tím souhlasili a podepsala se smlouva na dva roky,“ nastiňuje jednatel HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. „To už bude období, kdy pevně věřím, že začne výstavba nové multifunkční arény. A bude to nelehké období, i o tom oba věděli a ví tedy, do čeho jdou. A já osobně se na tu spolupráci těším, že bude přínosná a bude se dál rozvíjet,“ doplnil Ščerban.

O spokojených trenérech

Jeho slova potvrdili i oba trenéři, kteří byli také rádi, že se s nimi v budoucnu počítá. „Nebylo moc co zvažovat. Pocházím z Jihlavy a Dukla je klub, ve kterém jsem vyrůstal a vzhlížel k němu. Dostal jsem tady pak nabídku zapojit se do trénování a pro mě osobně nic lepšího než být trenérem Dukly Jihlava není. Byl jsem rád, že jsme tu nabídku dostali. S tím se samozřejmě pojí spousta práce, ale já i Karel se na to těšíme, bereme to jako výzvu a možnost se zlepšovat,“ reagoval kouč Viktor Ujčík. „Já jsem tady také hokejově vyrůstal, je to nabídka, která se neodmítá. To jednání bylo velice rychlé, my se na to těšíme. Za sebe říkám i to, že mě těší, že už v lednu vím, co bude další sezonu,“ pousmál se asistent trenéra Karel Nekvasil.

O momentálních cílech

Postup do předkola play-off je meta číslo jedna. „Máme dobře nakročeno, věřím, že se nám to podaří,“ komentuje Ščerban.

Ale nejen o výsledcích byla řeč. Jelikož jde o mladý tým, řešil se i výkonnostní posun. „Je to o tom, aby tomu kluci věřili a chtěli se zlepšovat. Nám šlo o to je přesvědčit, že si mohou dovolit hrát s pukem, i když z toho pramení větší pravděpodobnost, že ten puk ztratíte, ale většina týmu je mladá, učí se to. Nejdůležitější je, že chtějí hrát. To je základ všeho. Pak se pracuje daleko jednodušeji, zvedá se tím sebevědomí. Z chyb je pak důležité se poučit, neopakovat je,“ má jasnou vizi trenér Viktor Ujčík, který je rád, že se zavedly odpolední tréninky zaměřené na dovednost. „Jsou dobrovolné, ale hráči na ně chodí, je na to pozitivní ohlas. Je vidět, že se chtějí sami zlepšovat,“ doplňuje asistent trenéra Karel Nekvasil.

O ambicích

Vrátit se na výsluní a hrát nejvyšší soutěž. Přání veliké, ale také spousta starostí navíc. Je to v nejbližší době reálné, postoupit do extraligy? „Sport je o vítězství a my budeme chtít vítězit,“ tvrdí Ščerban, který ale ví, že by nebylo kde hrát. Nová hala se začne stavět až příští rok. „Kdyby se nám to povedlo, tak tady na Vysočině není stadion, který by prošel licenčními podmínkami, tím by se to zkomplikovalo. Museli bysme jít do větší vzdálenosti, byly by tam vícenáklady. Na druhou stranu my jsme si to už vyzkoušeli a když je extraligy, tak se ty finance shánějí o něco lépe,“ říká jednatel jihlavského klubu.

O kádru

Kdo bude oblékat dres Dukly v nové sezoně? Na tuto otázku se dalo těžce odpovědět, ale jedno je jasné. Trenér Ujčík by byl rád, kdyby měl dostatečně široký kádr. „Polovička týmu má podepsanou smlouvu a polovičce smlouva končí, což ale neznamená, že tady nebudou. Trenéři dostali za úkol, aby dali na papír svoje představy, jak by ten tým měl příští rok vypadat. Musíme si říci, co je pro nás prioritou, tak aby všechno klaplo a ten tým měl co nejvyšší výkonnost,“ říká Bedřich Ščerban, který počítá i s tím, že o některé hráče bude zájem.

„Je to celkem běžná věc, že hráči odchází. Na jednu straně mě to mrzí, na druhou stranu tomu rozumím a jsem pyšný na to, že tady ty hráče vychováme a oni skončí v NHL nebo extralize, což je důkaz toho, že tady pracujeme dobře. Do budoucna bych si moc přál, abychom tu extraligu měli tady a ti hráči odcházeli jen do KHL nebo NHL,“ reaguje jednatel klubu. „Signály, že budou hráči osloveni, ty tady samozřejmě jsou. Teď jde o to, aby ten hráč popřemýšlel, jestli chce zůstat tady a vyhodnotil si to, co je pro něj nejlepší, jakou bude mít roli v týmu, jakou smlouvu. Ale chápu, když se někdo tak rozhodne. Hráč by měl mít v sobě tu hrdost a chtít hrát co nejlepší soutěž.“

Trenér Ujčík pak také zmínil další a dost zásadní věc. „Protože v příští sezoně padají čtyři týmy z juniorské nejvyšší soutěže, tak nebudeme moci využít tolik juniorů. My chceme zachovat akademii a mít nejvyšší soutěž a kluci ročníku 2001 to trochu odnesou, protože upřednostníme juniorku. Ale když bude možnost, tak je zapojíme do A-týmu,“ nastínil kouč.

O novém analytikovi

Tomáš Vrábel se stal na konci loňského roku novou posilovou realizačního týmu. Stal se analytikem a skautem. Jak jeho pomoc v klubu hodnotí? „Je to určitý trend doby, že člověk z hlediště to vidí trochu jinak. Jsou to věci, které k modernímu hokeji patří, vždycky patřily. Vrcholový sport je věda, obrovská věda. Za nás byla Dukla první tým, který si nahrával zápasy a mohl se dívat zpětně na video. Bylo to hrozně drahý a nám to armáda tenkrát koupila. Teď už je to posunuté dál a já myslím, že se tohle povedlo a Tomáš do toho vnesl jednak analytickou část, což je vyhodnocování čísel, ale také i jiný pohled z vršku,“ říká Ščerban, jehož slova trenéři potvrdili: „Určitě nás to hodně obohatilo. Výborně i skautuje spoustu hráčů, shání nám vhodné typy.“

O letní přípravě

Sice je ještě brzy, ale letní dril se prý už také rýsuje. „Nějakou představu máme, ale protože nechceme, aby kluci odcházeli, tak tu náplň říkat raději nebudeme,“ pousmál se Viktor Ujčík, který ale přece jen trochu prozradil. „Chceme jít cestou moderních metod, intenzita bude veliká. Ale zároveň si myslím, že není úplně dobré se odvracet od těch tréninků, kterými jsme si prošli my. Myslím, že jsou důležité i morální vlastnosti, umět si sáhnout na dno. A oslovíme i jednoho fitness trenéra, jestli by nám nepomohl,“ doplňuje hlavní kouč A-týmu.

O uzavření extraligy

Bedřich Ščerban se také vyjádřil k ožehavému tématu, kterým je uzavření elitní soutěže. „Oba systémy ve světě fungují, jak businessový, tak ekonomický. Ale má to svá pravidla. A sportovní model, ten klasický, který je teď, to je na zvážení, který ten model je pro Českou republiku nejlepší. Podle mě to ale není o tom, že se v prosinci někdo rozhodne a v květnu se tak začne hrát, to je podle mě tak práce na dva roky,“ dodává.