FOTOGALERIE/V reprezentačním dresu někdejšího Československa sehrál 319 zápasů, v tomto směru jej nikdo nepřekonal. Řeč není o nikom jiném než o Jiřím Holíkovi. Legenda českého hokeje, která drtivou většinu svého hokejového života spojila s Duklou Jihlava, se v úterý 9. července dožila rovných osmdesáti let. Ke gratulantům se připojuje také Deník, který čtenářům přibližuje některé momenty jubilantova života posledních let. Třeba oslavu pětasedmdesátin nebo převzetí titulu čestného občana Jihlavy.

Jiří Holík patřil do generace hráčů, která zapsala spoustu dalších úspěchů. Odchovanec hokeje v Havlíčkově Brodě strávil drtivou většinu kariéry v Dukle Jihlava. „Měl jsem jít do Sparty, všechno bylo domluvené. Ale brácha dostal infekci do nohy, pak mu ji zlomili. A táta mi přikázal, že půjdu za Jardou do Jihlavy, abych mu pomohl," prozradil pro týdeník Gól krátce před oslavou svých pětasedmdesátin.

Díky své houževnatosti a zarputilosti se Jiří Holík udržel velmi dlouho ve světové špičce. V československé reprezentaci začínal na olympiádě v roce 1964, odkud si přivezl bronzovou medaili. Končil až na jaře roku 1977. Mezitím nevynechal žádný velký turnaj!

ÚSPĚCHY JIŘÍHO HOLÍKA

Československá extraliga: 7 titulů (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

Mistrovství světa: 3 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile

Olympijské hry: 2 stříbrné a 2 bronzové medaile

Síň slávy IIHF: uveden v roce 1999

Síň slávy českého hokeje: uveden v roce 2008