Odpověď je jasná a pochopitelná. Finance, a na druhou ligu nedostačující hráčský kádr.

Dle pravidel nejvyšší krajské hokejové soutěže se kvalifikace o třetí nejvyšší soutěž hrát může. Ale pokud se kluby dohodnou, že ji hrát nechtějí, je o jednoho aspiranta na postup méně.

Další důvod možná překvapivého rozhodnutí klubů přidává člen sportovně technické komise KSLH Vysočina František Čermák: „Pokud by se kvalifikace odsouhlasila, museli bychom ročník dohrát do poloviny března. Takhle můžeme hrát o čtrnáct dní déle.“

Zájem o účast ve druhé lize je podle Čermáka opravdu minimální. „Přemýšlela o tom Polička, ale ta tu letos není. A zájem by měl i Pelhřimov, ovšem ten hraje jihočeský přebor,“ doplňuje.

Na jednu stranu je to škoda, zejména pro region, že o druhou ligu nebude nikdo z osmi účastníků bojovat.

Na druhou stranu k tomu mají všechny celky pochopitelný argument. „Řeknu to na rovinu. V této velikosti města, a při příjmech a nákladech, co máme, by byla vyšší soutěž pro Telč nezvladatelná. Je to minimálně o dvojnásobném rozpočtu. A herně by to také nešlo. Musely by se dvě třetiny týmu vyměnit. Pak by tu ale hráli cizí hráči, a my tímto směrem jít v tuto chvíli nechceme. Chceme vychovávat své hokejisty, kteří za nás budou hrát,“ dodává Čermák, který je zároveň předsedou SK Telč.

Hodně podobně to vidí v Náměšti nad Oslavou. „My ten hokej hrajeme srdcem, a druhá liga už je o větších penězích, a také hráčích. Kdybychom soutěž vyhráli, postoupit bychom nechtěli,“ má jasno trenér TJ Náměšť Libor Vildomec.

Pět sezon se v krajské soutěži pohybují hokejisté Bystřice nad Pernštejnem.

Ani Zubři ale v současné době nevidí reálnou možnost toho, že by poskočili o patro výš. „Je to samozřejmě hlavně o financích. Město je na vyšší soutěž malé, navíc nemáme vlastní odchovance. Pro náš klub je tato soutěž dostačující. Jen těžko bychom sháněli více peněz. Ani nemáme pro druhou ligu vybudované zázemí. Na ní jsou tu jiná, větší města,“ uvědomuje si kouč Zubrů Luboš Sláma.

Béčku Velké Bíteše patřilo v posledních čtyřech ročnících krajské soutěže po základní části beznadějně poslední místo. Vzhledem k tomu, ale i k působení A-týmu v Krajské lize jižní Moravy a Zlínska, je jeho otázka možného postupu prakticky bezpředmětná.

Podobná situace, byť z jiného důvodu, je také o pár kilometrů dál západním směrem. Rezerva Velkého Meziříčí má tuto otázku vyřešenou.

Ve druhé lize totiž budou od nového ročníku působit hráči klubového áčka. „O nás tady ale ani tolik nešlo. Týmy z Kraje Vysočina chtěly hrát soutěž co nejdéle. A boje v play-off budou pokračovat ještě po termínu, kdy má být znám kvalifikant o druhou ligu. Jelikož žádný z klubů v Krajské hokejové lize nemá ambici postupovat, domluvili se v rámci aktivu na tom, že budou hrát sezonu co nejdéle,“ sdělil manažer Horáckého hokejového klubu Jaroslav Juda.