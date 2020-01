Hostům z Jihlavska pomohl k výhře 8:2 skvělý nástup. V 5. minutě udeřil v oslabení Smejkal, zanedlouho překonal Kekulu Prášek a na 3:0 zvýšil po čtvrthodině hry Berka. Domácí nebyli ve své kůži, a když už zahrozili, byl Adam Havlík na správném místě.

Prostřední část opanovala Telč úplně, a to i přesto, že domácí si zahráli několikrát přesilovku. Výhoda to paradoxně byla pro hosty! Bína skóroval v oslabení dvakrát, Prášek jednou, a rázem to bylo 0:6! Domácí se neprobrali ani v závěru třetiny. Hejtmánkova branka se totiž vměstnala mezi dvě trefy Sokolíka.

Poslední dějství se spíše jen dohrávalo. Telč se nikam nehnala a mrzet ji nemusela ani kosmetická korekce Kyncla na 2:8. Slavit mohla zaslouženou a vysokou výhru, která ji posunula do čela tabulky.

POLIČKA – TELČ 2:8

Branky a nahrávky: 38. Hejtmánek (Boštík, Cihlář), 57. Kyncl (Štefka) – 5. Smejkal (Bína), 8. Prášek (Kubát, J. Šťastný), 15. Berka (Tušer), 25. Bína (Smejkal), 28. Bína (Smejkal, Tušer), 36. Prášek (Sokolík), 38. Sokolík (Kret, Berka). Rozhodčí: Sedlák – Kalus, Kršňák. Vyloučení: 8:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:4. Třetiny 0:3, 1:5, 1:0. SK Telč: A. Havlík – Prokop, Prokeš, J. Šťastný, Tušer, T. Havlík – J. Havlík, Sokolík, Kubát – Smejkal, Kret, Bína – Prášek, Berka.

Ostatní výsledky 12. kola: Náměšť n. O. – Bystřice n. P. 3:4, Zastávka u Brna – V. Bíteš B 5:3.

1. SK Telč 11 8 0 0 3 65:36 24

2. Polička 12 8 0 0 4 64:57 24

3. Bystřice n. P. 11 6 1 0 4 54:44 20

4. Zastávka u Br. 11 6 0 1 4 48:50 19

5. V. Meziříčí B 11 5 1 0 5 42:44 17

6. Náměšť n. O. 11 4 0 1 6 50:50 13

7. Velká Bíteš B 11 0 0 0 11 27:69 0