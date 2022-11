Třebíčští hokejisté byli proti pardubickému béčku favority, v první bezbrankové třetině však svou roli příliš nenaplnili. Po změně stran už ale rozjeli naplno své útočné motory a razantně nakročili k výhře – druhou dvacetiminutovku totiž ovládli 3:1. „První třetina od nás byla vlažná, nelíbila se nám. Cítili jsme, že pokud se nezvedneme a nebudeme hrát agresivněji, tak soupeře nepřehrajeme. To jsme také hráčům řekli a od druhé třetiny se to zlepšilo,“ popsal pro klubový web kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný.

Domácí celek si hodně pomohl využitými přesilovkami, z početní výhody vstřelil své dva úvodní góly. „Došli jsme si pro fauly a tam se asi zápas lámal. Nevyužili jsme sice přesilovku pět na tři, ale v dohrávané pět na čtyři se Míra Holec trefil. Pak jsme přidali druhý gól a i když jsme nešťastně inkasovali, tak jsme stihli ještě do konce třetiny odpovědět třetím gólem,“ těšilo Pokorného.

V poslední třetině už diváci viděli jen jeden přesný zásah. Ten přidala Třebíč, která se po výhře 4:1 bodově dotáhla na lídra tabulky z Poruby. „Jsme spokojení, hráči si teď dva dny odpočinou a pak se vrhneme znovu do práce. Je před námi reprezentační pauza, ve které potrénujeme a v neděli půjdeme do boje na zlínském ledě,“ nastínil třebíčský lodivod.

TŘI BODY Z VALAŠSKA

Naopak na Jihlavu čekal v devatenáctém kole venkovní zápas, navíc na velmi horké vsetínské půdě. Dukla se však soupeře nezalekla a odvezla si výhru 2:1. „Bylo tam spoustu obětavosti, zablokovaných střel, můžu dnes jen hráčům pogratulovat k odvedené práci,“ uvedl spokojeně jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil.

Začátek utkání však jeho svěřenci měli těžký, už v osmé minutě prohrávali, Vsetín měl místy velký tlak. Od dalších obdržených gólů Jihlavu zachránil gólman Adam Beran. „Úvod zápasu byl opatrný z obou stran, ale od branky, kterou nám Vsetín vstřelil, jsme jen díky našemu brankáři nedostali těch gólů víc. V první třetině to podle našich záznamů bylo snad 18:4 na střely pro domácí, tam jsme opravdu jen díky gólmanovi zůstali ve hře,“ tušil Nekvasil.

Jenže druhá třetina už patřila hostům. Dvěma přesnými zásahy otočili skóre zápasu, přičemž vítězný gól na 2:1 vstřelil Tomáš Harkabus vteřinu před koncem druhé dvacetiminutovky. I přes velký tlak Vsetína už Dukla v poslední části hubené vedení udržela. „Lépe nám šlo oslabení, ve kterém jsme vstřelili gól. Dokonce v tom stejném oslabení jsme ještě trefili břevno. Třetí třetina byla vyhrocená, taková bláznivá z obou stran. Ale takticky jsme to zvládli dobře, i když jsme se ke konci dostali pod tlak,“ dodal asistent kouče Viktora Ujčíka.

CHANCE LIGA - 19. KOLO

TŘEBÍČ - PARDUBICE B 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Holec (D. Michálek, Šilhavý), 34. Dočekal (Vodný, Psota), 38. Dočekal (Tureček), 53. Vodný (Poizl, Forman) – 36. Kaut (Lichtag, Chabada). Rozhodčí: Jechoutek, Květoň – Otáhal, Blažek. Vyloučení: 1:6. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 916.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Hunkes, Poizl, Furch – Dočekal (A), Bittner (C), Psota – Holec, D. Michálek, Vodný – Meluzín, Malý, Ferda (A) – Svoboda, Šilhavý, Mat. Novák – Mácha.



VSETÍN - JIHLAVA 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Přikryl (Rob, Jonák) – 36. Miškář (Dvořák, Bilčík), 40. Harkabus (Šik, Dundáček). Rozhodčí: Zubzanda, Cabák – Kráľ, Maňák. Vyloučení: 5:4, navíc Říha (VSE) 5 + do konce utkání. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3090.

Jihlava: Beran – Dundáček, Bilčík, Kolář, Dvořák, Jáchym, Kočí, Haman – Jungwirth, Skořepa (C), Šik – Harkabus (A), Miškář, Fronk – Beránek, Pořízek, Křehlík – Cachnín, Juda, Brož.



Další výsledky 19. kola: Prostějov - Zlín 5:6 po nájezdech, Přerov - Frýdek-Místek 0:1, Litoměřice - Šumperk 6:3, Slavia Praha - Kolín 2:1, Poruba - Sokolov 5:1.



TABULKA

1.Poruba 17 10 3 0 4 61:41 36

2.Třebíč 19 10 3 0 6 52:44 36

3.Přerov 17 7 3 5 2 44:36 32

4.Jihlava 19 9 1 3 6 48:48 32

5.Vsetín 18 10 0 0 8 49:39 30

6.Litoměřice 19 8 1 4 6 67:58 30

7.Prostějov 19 7 2 5 5 51:54 30

8.Frýdek-M. 18 7 2 2 7 51:43 27

9.Zlín 19 6 3 1 9 48:47 25

10.Slavia 19 6 2 2 9 45:52 24

11.Sokolov 18 6 1 3 8 45:57 23

12.Kolín 18 6 2 0 10 49:54 22

13.Šumperk 19 4 4 1 10 54:74 21

14.Pardubice B 19 4 2 3 10 41:58 19