Start do zápasu se přitom celku z Vysočiny vůbec nepovedl. Hned z první akce zápasu šly Litoměřice do vedení. Jenže Skořepa v přesilovce vyrovnal a ten samý hráč dostal Duklu zkraje druhé části do vedení.

Pak už to byla zcela jednoznačná záležitost. Po dalších dvou brankách Cachnína, jedné Illéše, Havránka a potřetí v utkání Skořepy Jihlava doslova smetla Litoměřice poměrem 7:1.

Díky zisku tří bodů se jihlavští hokejisté v tabulce bodově dotáhli na třetí Vsetín. Na druhou Horáckou Slavii Třebíč ztrácí čtyři body.

CHANCE LIGA - DOHRÁVKA 40. kola

JIHLAVA - LITOMĚŘICE 7:1

Branky a nahrávky: 12. Skořepa (Mareš, Čachotský), 21. Skořepa (Čachotský, Kowalczyk), 27. Cachnín (Brož, Kachyňa), 42. Cachnín (Juda), 43. Illéš (Skořepa, Kowalczyk), 46. Havránek (Seman), 58. Skořepa (Harkabus, Čachotský) – 1. Přikryl (Sihvonen, Válek). Rozhodčí: Čech, Cabák – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Třetiny: 1:1, 2:0, 4:0. Dukla Jihlava: Žukov – Bilčík, Mareš, Kowalczyk, Rutar, Kachyňa, Eliáš, Zeleňák – Čachotský, Skořepa, Illéš – Harkabus, Zadražil, Helt – Cachnín, Juda, Brož – Havránek, Seman, Houška.



TABULKA

1. Litoměřice 41 29 3 1 8 157:103 94

2. TŘEBÍČ 41 23 6 3 9 123:82 84

3. Vsetín 40 25 1 3 11 147:97 80

4. JIHLAVA 42 24 3 2 13 153:116 80

5. Sokolov 38 19 4 2 13 123:97 67

6. Prostějov 40 19 3 4 14 136:114 67

7. Kolín 42 19 3 2 18 121:125 65

8. Slavia Praha 42 17 5 3 17 136:126 64

9. F.-Místek 41 18 2 6 15 128:125 64

10. Poruba 41 15 5 7 14 131:119 62

11. Vrchlabí 40 14 8 4 14 114:110 62

12. Přerov 39 15 6 4 14 113:89 61

13. Šumperk 40 14 5 7 14 135:123 59

14. Ústí n. L. 41 14 5 7 15 116:130 59

15. Benátky n. J. 40 14 0 2 24 97:117 44

16. Havířov 40 7 3 5 25 91:135 32

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0