Nicméně jako vždy zůstává šikovný forvard skromný. „V téhle fázi sezony, když tým chce uspět, nejsou body na prvním místě,“ hlásil Matěj Pekr, že hlavní je výhra.

K ní vedla i dobře zvolená taktika. Kladnu totiž nepomohlo ani střídání brankářů. Ani Brízgala nebyl jistý. „Řekli jsem si, že chceme víc střílet, víc chodit do zakončení. V první půlce zápasu se nám to dařilo, potom jsme se trochu dostávali pod tlak. Ale není se čemu divit, protože Kladno muselo dotahovat. Ale zvládli jsme to, myslím, velmi dobře,“ doplnil.

Sám se jednou střelecky prosadil. V závěru první části zaznamenal vítěznou druhou branku Duklu. „Já jsem vylezl ze střídačky, jel jsem do útočného pásma a viděl jsem, že Čagy za brankou manévruje. Věděl jsem, že mě po očku viděl, tak jsem si najel do volného prostoru. On mi to zpoza branky dal, a já se to snažil trefit nahoru. Úplně nahoru to nešlo, ale padlo to tam. Jsem za to rád, a jsem rád i za výhru,“ popisoval dobře naladěný hokejista.

Ten ovšem vyzdvihl práci celého týmu. „Strašná obětavost. Co se zablokovalo za střely, to je neuvěřitelné. Klobouk dolů před všemi,“ smekl Pekr, kterého nepřekvapila ani agresivnější hra soupeře. „Je to play-off, musíme si Maxe víc hlídat, být důraznější,“ komentoval časté šarvátky kolem vlastní branky.

Ovšem také zůstává při zemi. „Nechci to a nebudu přeceňovat. Jsme za druhou výhru rádi, ale zdaleka ještě není konec a ta cesta bude dlouhá. I když pro někoho to vypadá jednoduše, tak bude to sakra těžké,“ dodává.