V prvním dějství byla přitom jeho Jihlava lepší. „Nezačali jsme úplně nejhůř. V první třetiny jsme nějaké šance měli, ale nevyužili je. Na to jsme asi trochu doplatili,“ říkal při rozboru utkání jihlavský útočník.

Od druhé části už to byla vyrovnaná bitva a Pekr si všiml rozdílu, který zřejmě také nahrával více soupeři. „Nebyl tam drajv, energie. Oni byli silnější, šly jim lépe nohy,“ poukázal na větší dravost soupeře, kterému se zvedlo sebevědomí v úvodu třetí části. „Rozhodly přesilovky, je to play-off, tam přesilovky rozhodují,“ poukázal na dvě využité litoměřické výhody.

Dohromady seděli Jihlavští "za katrem" devětkrát. „To si nemůžeme vůbec dovolit, hlavně ve třetí třetině bylo pět oslabení. My jsme v nich dostali dva góly, a v takovém stavu a rozpoložení, i časovém, se to nedá honit. Pak už to bohužel moc nešlo,“ utrousil zklamaně. „Nám bohužel ty přesilovky podle představ nejdou. I když jsme si jednou pomohli, bylo to málo,“ dodal.

Zklamaný z porážky a vyrovnání v sérii Matěj Pekr byl, ale týmu věří. „Prohrálo se, ale hraje se dál. Ještě můžeme dvakrát vyhrát a hned je to jinačí. Já bych to dnešní prohrou nezatracoval, my se z toho naopak můžeme ponaučit. Říci, že ty fauly nemůžeme dělat,“ má jasno. „Nám to na venkovních hřištích celkem jde, a věřím, že to zvládneme a přivezeme výhry,“ dodal optimisticky.