Ve skupině Východ hráli doslova o všechno hokejisté Žďáru nad Sázavou. K tomu, aby si zajistili postup do play-off, potřebovali získat alespoň dva body, tedy jakýmkoliv způsobem vyhrát na ledě Kopřivnice.

A rozhodně k tomu neměli daleko. V průběhu šedesáti minut totiž Plameny dvakrát vedly, o svůj náskok ovšem pokaždé přišly. „V závěru normální hrací doby jsme měli k dispozici přesilovou hru, v níž jsme nastřelili tyčku,“ popsal smolný okamžik trenér Žďáru Martin Sobotka.

Utkání nerozhodlo ani prodloužení, došlo tak na samostatné nájezdy. A jestli žďárským hokejistům něco nejde, tak jsou to právě trestná střílení.

Bohužel se to potvrdilo i v sobotu. Kopřivnice v nich byla úspěšnější, pro Plameny tak letošní sezona skončila. „Postup do play-off jsme si prohráli strašidelnou sérií po Vánocích. Je příznačné, že jsme poslední zápas prohráli právě po samostatných nájezdech,“ dodal Sobotka

Pomoci Žďáru ještě mohli hokejisté Velkého Meziříčí. Pokud by v sobotu obrali alespoň o jeden bod Opavu, zařídili by tím postup do vyřazovací části pro Plameny.

A nevypadalo to úplně beznadějně, po první třetině Horáci vedli 1:0. Jenže dvě inkasované branky v prostřední části znamenaly obrat a prohru 1:2.

Ve skupině Jih už měli hráči Havlíčkova Brodu postup do play-off jistý. Proti Kobře Praha doma Bruslaři brzy vedli o dva góly, jenže to bylo z jejich strany vše. Pražené si po výhře 5:2 odvezli z Kotliny všechny tři body.

2. HOKEJOVÁ LIGA

Skupina JIH: Písek – Řisuty 7:4, Cheb – Příbram odloženo, Klatovy – Tábor 3:2, HAVL. BROD – Kobra Praha 2:5, 7. Kuchta (Voříšek), 10. Mlynář (Kuchta) – 11. Bříška (Tondr, Holý), 26. Šťastný (Bříška), 35. Šťastný (Bříška, Tondr), 57. Hlinka (Petrák), 60. Novák (Ženíšek, Janda).



1. Tábor 42 32 1 2 7 224:105 100

2. Příbram 41 27 3 3 8 194:117 90

3. Kobra Praha 42 25 2 4 11 187:138 83

4. H. BROD 42 17 3 1 21 151:173 58

5. Klatovy 42 15 3 5 19 158:185 56

6. Cheb 41 12 4 0 25 137:183 44

7. Písek 42 12 0 2 28 174:218 38

8. Řisuty 42 9 2 1 30 112:218 32



Skupina VÝCHOD: Hodonín – Nový Jičín 3:4, Opava – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:1, 30. Rousek, 34. Malina – 18. Maštera (Křenek, Slabý), Kopřivnice – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3:2 sn, 39. Vaněk (Seidler, Mach), 50. Fojtík (Suchý, Sluštík), rozh. náj. Vaněk – 1. Čermák (Bureš, Wasserbauer), 44. Čermák (Gregar, Bureš).



1. Val. Meziříčí 42 25 3 4 10 157:95 85

2. Nový Jičín 42 23 3 3 13 137:128 78

3. Kopřivnice 42 18 4 3 17 142:121 65

4. Opava 42 15 5 6 16 128:121 61

5. ŽĎÁR N. S. 42 17 3 4 18 138:155 61

6. Kometa Brno B 42 17 2 2 21 114:120 57

7. VEL. MEZIŘÍČÍ 41 15 4 1 21 133:159 54

8. Hodonín 42 12 2 3 25 110:159 43