Ten kvůli nemoci ve středu nemohl stát na lavičce svého mančaftu. „Samozřejmě to není ideální, ale v tom bych příčinu vysoké porážky nehledal. Když se takový mančaft, jaký má Tábor, dostane do laufu, těžko se brzdí,“ komentoval.

Nový kouč fotbalistů Humpolce už s týmem pracuje. Máme co zlepšovat, řekl Veselý

Byl to ovšem v krátkém sledu už druhý zápas, v němž Bruslaři schytali těžký direkt. Minulý týden prohráli v Příbrami 4:10. „To byl hodně krutý výsledek. Za stavu 4:6 jsme neproměnili tutovku, hned vzápětí jsme inkasovali. Pak v přesilovce znovu a už jsme se sesypali,“ popisoval

Podle slov ostříleného kormidelníka jsou znát menší zkušenosti kádru. „V takových zápasech nám chybí zkušenost v podobě Míry Třetiny. Když minulou sobotu nastoupil proti Kobře, hned to bylo jiné. Jinak ale, jakmile dostaneme nějaký gól, začneme hned panikařit,“ mračil se.

V sobotu od 18.00 čeká Havlíčkův Brod na domácím ledě klíčový duel v boji o postup do play-off s Klatovy. „Mrzí mě, že na něj opět nebudu na lavičce. Je to nepříjemné pro mě i pro hráče. Věřím ale, že to zvládneme a do play-off se dostaneme. Tam už se může stát cokoliv, je to úplně jiná soutěž,“ zdůraznil Konečný.

Fotbalisté Bystřice vyráží na soustředění, možná ale brzy přijdou o dvojici opor

Ve středu se ve druhé lize nedařilo ani hokejistům Žďáru nad Sázavou. Poslednímu Hodonínu doma podlehli 2:3. „Zahráli jsme špatně. Jako bychom hráli exhibiční zápas a ne duel o body,“ zlobil se kouč Plamenů Martin Sobotka.

Na ledě Opavy, kde se v sobotu jeho ovečky v dalším kole představí, od nich očekává jiný výkon. „Musíme více střílet, ale především jezdit naplno. Každý zápas nás musí bolet, bez toho to nejde. Pokud nebudeme bojovat, rvát se, srážet se s protihráči, jen těžko můžeme uspět,“ dodal Sobotka.