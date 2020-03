Na Vysočinu jste se vraceli z kvalitní jihočeské soutěže, jak velký skok to byl?

Čekal jsem, že to bude horší, nakonec ty týmy nebyly až tak špatné. Samozřejmě se to nedá srovnávat, zejména bruslení je tam rychlejší, ale zas tak velký propad to úplně nebyl. Určitě bylo znát, že jsme byli vyhranější, ale jinak ty zápasy byly, s výjimkou Bíteše, vyrovnané.

Jak tedy hodnotíte kvalitu regionálních soupeřů?

Je to na slušné úrovni. Pokud by se ta soutěž rozšířila o dva tři týmy, tak by byla opravdu kvalitní.

Cíl jste splnili, skončili jste po základní části suverénně první. Vládla s touto fází spokojenost?

Samozřejmě. Kluci hráli dobře, zejména první útok, který poctivě trénoval a na hře to bylo znát. Ale naše výhoda byla, že jsme měli všechny tři lajny vyrovnané. Jak v obranně, tak v útoku.

Kdo tým nejvíce táhl?

První útok Berka, Sokolík, Kret. Doplňoval je druhý v čele s Bínou, a poté ještě Lander, který se vrátil z Jindřichova Hradce.

A v brance jste měli jistotu v Adamu Havlíkovi, že?

To je jasná jednička týmu, vždycky, když jsme potřebovali, tak nás podržel. Bohužel nevýhodou je, že nemáme stabilního druhého gólmana. Když je nutné, tak záskok máme, ale plnohodnotná náhrada, kdyby na dlouho vypadl, za něj není. Je to ale přetěžký úkol někoho takového sehnat.

Herně se vám také dařilo?

Myslím, že jsme se v průběhu zvedali i kombinačně a díky dostatku sebevědomí ty výkony zlepšoval. Potěšitelné bylo, že to šlo nahoru i v obraně, což kolikrát, když jsme soupeře přehrávali, nebývalo a bránit jsme zapomínali. S blížícím se play-off ale kluci bránili zodpovědně. A když jsme si mysleli, že to bude gradovat v play-off, tak to dopadlo takhle.

O nejoblíbenější část, kterou bezesporu play-off je, jste byli ochuzeni, což asi hodně mrzí.

Hlavně z hlediska diváků, kterých chodilo necelých tři sta, a na play-off jsme očekávali úplně plno, je to veliká škoda. Navíc po období půstu, kdy se hodně prohrávalo, jsme mohli být úspěšní. A to by bylo pro hráče, diváky i pro mě samotného takové zadostiučinění. Bohužel to přišlo vniveč.

Jak se na nepříjemnou situaci díváte?

Samozřejmě zdraví je přednější, takže jsme to vzali tak, že to předčasné ukončení bylo správné.

Vy jste ale krajskou soutěže Vysočiny stejně vyhráli, jelikož se počítaly výsledky ze základní části.

Je to slabá náplast. Celá sezona směřuje k play-off, nejen v naší soutěži, a pak se to pokazí. Což je pro fanoušky velká škoda.

Pokud by na play-off došlo, koho byste považoval za největšího soka?

Věřili jsem si na všechny, ale zřejmě asi Polička, se kterou jsme doma jako s jediným soupeřem prohráli.

Měl letos možnost vítěz soutěže usilovat o postup do 2. ligy?

V letošním roce ne, nebylo vedené jako oficiální krajská soutěž, z níž by se mohlo postupovat. A pro nás by případný postup stejně nebyl reálný, jelikož je už teď rozpočet napjatý. Pro nás je důležité vychovávat mládež, a ten mužský tým je zde pro to, aby ti mladí mohli dál pokračovat, když u toho zůstanou. A také se to tady dělá hlavně pro diváky.

Už máte představu, jestli se pro příští ročník změní kádr?

Já doufám, že zůstane pohromadě a vítěznou radost zažijeme na jeho konci. Kluci teď mají samozřejmě volno a my ani vlastně nevíme, kdy začneme znovu trénovat. To neví nikdo.