O pohár RT TORAX se začal poprvé hrát v roce 2012. Nyní změní formát. Hrát se bude především základní část, v níž sedm celků odehraje dohromady jednadvacet zápasů. Pro čtyři nejlepší bude připravena „odměna“ v podobě bitvy o umístění na stupních vítězů. Tím také devátý ročník v domovském stánku Poruby vyvrcholí.

Vítězové O pohár RT TORAX

2012 Havířov

2013 Havířov

2014 Havířov

2015 Vítkovice U23

2016 Poruba

2017 Poruba

2018 Jastrzebie

2019 Jastrzebie

O pohár se střetnou domácí hokejisté, polský výběr Jastrzebie, Frýdek-Místek, Prostějov, Vsetín a nově také Jihlava s Třebíčí. Obrovskou motivaci uspět bude mít především jediný zahraniční mančaft. Jastrzębie totiž dva předešlé ročníky vyhrálo, a bude tedy útočit na zlatý hattrick!



Turnaj bude okořeněn minimálně dvěma derby. Ve čtvrtek 13. srpna bude hostitelem Jihlava, o dva týdny později bude mít výhodu domácího prostředí Třebíč.Třebíč i Jihlava si naopak odbudou premiéru. Oba odehrají v základní části turnaje celkem šest střetnutí. Kolotoč mačů roztočí střet Dukly s Jastrzebie na ledě CZ LOKO arény. O den později se přidá i Horácká Slavia, která na v KHNP aréně vyzve téhož soupeře z Polska.

Oba celky z Vysočiny se v přípravách potkávají celkem pravidelně. Výjimkou byly roky 2017 a 2018. Jinak svým fanouškům tradiční mače připravují ještě před zahájením nové sezony. V minulých letech měla navrch Jihlava. V rámci turnajů je to ale naopak. Naposledy se Dukla s Horáckou Slavií střetly v Regionálního poháru před pěti lety. To tehdy dominovala Horácká Slavia, která zvítězila 6:1 a 5:1.

Na tyto výsledky se ale v obou táborech rozhodně ohlížet nebudou. Důležité je, že budou mít s kým, před startem nového ročníku druhé nejvyšší soutěže, hrát.

Turnaj berou jako zpestření. „Jsme za tento turnaj rádi. Díky tomu jsme nemuseli zajišťovat takřka žádné přípravné zápasy. Na nabídku jsme kývli hned. Jsou tam kvalitní soupeři jako Vsetín, nebo ti Poláci. Je tam i derby s Třebíčí, to je také dobré,“ říká jihlavský asistent trenéra Karel Nekvasil. A podobně to vidí i v Třebíči, která na svém webu také kvitovala pozvánku na tradiční turnaj. „Doufejme, že to bude mít i nějaký náboj. I když přípravné zápasy jsou takové specifické. Hráči je moc rádi nemají, ale využijeme je i k tomu, že dáme prostor juniorům,“ dodává.

Program Jihlavy a Třebíče

Středa 5. srpna: Jihlava – Jastrzebie (CZ LOKO Aréna).

Čtvrtek 6. srpna: Třebíč – Jastrzebie (KHNP ARENA).

Čtvrtek 13. srpna: Jihlava – Třebíč (CZ LOKO Aréna).

Úterý 18. srpna: Vsetín – Jihlava (Na Lapači), Prostějov – Třebíč (ZS Prostějov).

Čtvrtek 20. srpna: Prostějov – Jihlava (ZS Prostějov), Třebíč – Poruba (KHNP ARENA).

Úterý 25. srpna: Jihlava – Poruba (CZ LOKO Aréna), Frýdek-Místek – Třebíč (Hala Polárka).

Čtvrtek 27. srpna: Třebíč – Jihlava (KHNP ARENA,).

Čtvrtek 3. září: zápasy o umístění (RT TORAX ARENA).