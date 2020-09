Letošní sezonu Poháru Běžce Vysočiny sice narušila v jejím úvodu pandemie Covid-19, ale pořadatelé nakonec stihli na jaře uspořádat pět závodů.

Po nich následovala tradiční takřka dvouměsíční letní pauza, která minulý pátek skončila. Šestou pohárovou zastávkou byly Kněžice, kde se běželo alejemi už po šestnácté. Na start se dohromady postavilo ve všech věkových kategoriích sto padesát dva závodníků.

Muže čekal červený okruh měřící něco málo přes devět kilometrů. A jelikož na startu byl Jakub Exner, měli jeho soupeři takřka jasno, že v cíli první nebudou. Běžec v barvách Swoboda Pteamu roli favorita potvrdil, ale Vojtěch Vacek z OK Jihlava mu nepříjemně šlapal na paty. Na vítěze ztratil jen třináct vteřin. Třetí nejrychlejší čas zapsal batelovský Jaroslav Vítek.

Ženy se musely prát s trat dlouhou pět a půl kilometru. A i zde nebylo žádné překvapení, že v cíli byla suverénně nejrychlejší polenská Olga Krčálová. Druhá byla brněnská Anežka Langhammerová, třetí nejlepší čas měla Denisa Lesslová z Třebíče.

Alejemi v Kněžicích

Junioři 18 – 19 let (9,3 km): 1. Patrik (Velká Losenice) 37:49. Muži 20 – 29 let: 1. Vacek (Jihlava OK) 33:24, 2. Nesporý (Jiřice) 35:40, 3. Ondráček (Kněžice) 46:48. Muži 30 – 39 let: 1. Exner (Jihlava Swoboda Pteam) 33:11, 2. Soural (Brno – Židenice Orel) 34:08, 3. Hochman (Blučina Orel) 35:58. Muži 40 – 49 let: 1. Vítek (Batelov Běžec Vysočiny) 34:00, 2. Adamec (Vyškov Orel) 36:13, 3. Libánský (Havlíčkův Brod SFHKKV) 37:17. Muži 50 – 59 let: 1. Melecha (Žirovnice Miko Kennel 41:27, 2. Zálešák (Vyškov Orel) 41:49, 3. Němec (Hornice Třebelovice) 42:22. Muži 60 – 69 let: 1. Procházka (Jihlava Bosch Diesel) 43:13, 2. Klusáček (Moravské Budějovice Orel 46:47, 3. Kurc (Jihlava Běžec Vysočiny) 47:44. Muži nad 70 let (5,5 km): 1. Koreš (Třebíč Atletic) 27:37, 2. Pánek (Žirovnice IPC 29:15, 3. Divácký (Brno – Židenice Orel) 29:41. Juniorky 18 – 19 let: 1. Slabá (Kněžice Cykloklub) 26:26, 2. Kuncová (Vyškov Orel) 30:47, 3. Kuchařová (Domanín Orel) 33:08. Ženy 20 – 34 let: 1. Langhammerová (Brno – Židenice Orel) 25:16, 2. Lesslová (Třebíč) 25:49, 3. Exnerová (Jihlava Swoboda Pteam) 30:19. Ženy 35 – 44 let: 1. Krčálová (Polná) 23:38, 2. Blažková (Okříšky) 26:13, 3. Sochorová (Světlá nad Sáz. AZ tým) 27:51. Ženy nad 45 let: 1. Kamenická (Brno – Židenice Orel) 28:04, 2. Jičínská (Moravské Budějovice Orel) 28:08, 3. Slabáková (Brno – Židenice Orel) 28:34.