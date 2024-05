Nejlepší sezóna. Za osm let v NHL nedosáhl brankář David Rittich na lepší čísla. V dresu Los Angeles Kings vychytal svůj nejlepší průměr zásahů i nejnižší průměr inkasovaných branek. Koncem minulého týdne, poměrně brzy po vyřazení týmu ze Stanley Cupu, se i zásluhou toho s Kings dohodl na prodloužení smlouvy na další ročník. „Kontrakt jsme uzavřeli velice rychle a mohu se soustředit na svoji práci v létě,“ uvedl jihlavský rodák v rozhovoru pro média.

David Rittich bude i v příští sezóně hájit dres Los Angeles Kings v prestižní NHL. | Foto: Deník/Karel Líbal

Máte jistotu dalšího roku v NHL. Byl jste před podpisem nového kontraktu nervózní?

Nervózní jsem nebyl, protože se všechno odehrálo rychle. Za nějakých čtyřiadvacet hodin bylo hotovo. Nebylo proto potřeba být nervózní, protože jsem nešel na trh a kontrakt jsme uzavřeli velice rychle. Jsem za to rád. Samozřejmě, trošku se mi ulevilo, protože jsem se nedostal do nejistoty, za koho budu hrát. Mohu se tak soustředit na svoji práci v létě. Navíc je fajn, že všechny v organizaci již znám.

Letošní čísla

Los Angeles Kings

NHL – 24 zápasů, průměr inkasovaných branek 2,15, průměrná úspěšnost 92,10 %, bilance 13 – 6 – 3

Stanley Cup – 2 zápasy, průměr inkasovaných branek 2,56, průměrná úspěšnost 87,20 %, bilance 0 – 2 – 0

Ontario Reign

AHL – 16 zápasů, průměr inkasovaných branek 2,63, průměrná úspěšnost 90,10 %, bilance 7 – 6 – 3

Jak hodnotíte svoje dosavadní působení v Los Angeles?

Svoje působení hodnotím kladně. Samozřejmě je to i kvůli tomu, že je tady super počasí a jiný životní styl. Pro rodinu i pro mě je to skvělé, že se nemusím oblékat do žádných teplých bund a většinou stačí jen mikina. Pokud jde o hokej, myslím si, že se spoluhráči, trenéry i vedením jsem si sedl. Jedinou černou kaňkou je to, že jsme v play-off nedošli dál. Domnívám se, že jsme na to měli. Chápu, že jsem se nahoru dostal i kvůli zranění (Pheonixe) Copleyho, ale doufám, že jsem svoji šanci chytil za pačesy.

V této sezóně jste dosáhl na své nejlepší statistiky za dobu působení v NHL. Kde hledat příčiny takového progresu?

Především jsem se srovnal s věcma, které se staly v minulosti. Trošku jsem změnil letní přípravu. Suchou přípravu mi nachystal Honza Dršata, který mě připravil velmi dobře po fyzické i silové stránce. Na ledě jsem trénoval s Adamem Petříkem. Myslím si, že si to parádně sedlo a oběma dvěma patří za to velký dík.

David Rittich v NHL

2016-2021 Calgary Flames

2021 Toronto Maple Leafs

2021-2022 Nashville Predators

2022-2023 Winnipeg Jets

2023-? Los Angeles Kings

Prošel jste pěti kluby NHL. Čím to, že právě v Los Angeles jste se našel?

Nevím, jestli jsem se přímo našel. Já především doufám, že budu v takových výkonech pokračovat, a byl bych rád, kdyby byly i lepší. A že mi to sedlo zrovna v LA? Možná to je opravdu zásluhou zmíněného počasí. Nebo, že mi celkově sedí Kalifornie. (směje se) Těžko říct.

Jaké jsou vaše aktuální plány? Jak budete trávit léto?

Uděláme si krátkou dovolenou s manželkou a se synem. Potom se už rovnou začnu připravovat, abych byl co nejlépe nachystán silově i kondičně. Abych mohl v klidu vlézt na led a cítil se tak jako letos.

Stíháte také sledovat probíhající mistrovství světa v Praze? Co říkáte na dosavadní výkony českého týmu?

Samozřejmě šampionát jako každý v republice sleduji. Myslím si, že kluci hrají výborný bruslivý hokej. Co jsem viděl, celý tým odvádí dobrou defenzivní práci, včetně Dostyho (Lukáš Dostál), který chytá velice dobře. Podle mě je šance na úspěch veliká.