Už jste se podílel na skladbě nového týmu. Neváhali někteří hráči přijít do Dukly, když věděli, že klub v podstatě nemá vlastní zázemí?

Troufnu si říct, že pro nikoho to komplikace nebyla. Samozřejmě se hráči na tu situaci ptali, zajímali se o ni. Ale k tomu, že by někdo odmítl naši nabídku kvůli tomu, že budeme k zápasům pořád cestovat, nedošlo.

A vy osobně? Neděsila vás představa neustálého cestování a v podstatě vícepráce s tím vším zajišťováním okolo?

Děs je silné slovo, obava asi také. (usmívá se) Všichni víme, do čeho od nové sezony jdeme. Pokud chceme novou arénu, musíme to vydržet. Vzájemně si pomáhat. Věci pro hráče v kabinách ještě nejsou ideální. Děláme vše pro co nejrychlejší nápravu. Oni pro to mají pochopení a nijak jinak, než společnými silami to nezvládneme.

Při skládání kádru jste vsadili na mladé gólmany, které mají podpořit zkušení brankáři spjatí se Spartou. Znamená to start nové spolupráce? V minulosti Dukla spolupracovala především s Olomoucí.

Kuba Neužil už je v Liberci, takže ta dohoda se rodila s Libercem. A Pepa Kořenář je v podstatě jihlavský hráč, takže tam to nebylo složité. Není to tedy tak, že jsme začali spolupracovat se Spartou. Bylo to pouze o možnosti využívat v případě potřeby jeho služeb. Pokud jde o spolupráci s Olomoucí, ta pokračuje. Momentálně tam je od nás Matouš Menšík, který by měl v pátek začít hrát v extralize.

Ale zůstává hráčem Dukly, že?

Samozřejmě. Matouš jen šel po návratu ze šampionátu dvacítek do přípravy s Olomoucí. Uspěl tam, bude působit v extralize. My budeme chtít, aby za nás občas naskakoval a případně pomohl v play-off. Ale když o něj byl zájem v extralize, a on si to chtěl vyzkoušet, tak proč bychom mu to neumožnili?

Jak jste vybírali haly, ve kterých budete hrát konkrétní zápasy? Bylo to obsazením hal, nebo jste třeba i podle typu protivníka volili velikost hrací plochy?

Byl to mix několika faktorů. Například obsazeností hal, kde budeme hrát. Také jsme nechtěli, aby žádný soupeř jel dvakrát do Jindřichova Hradce. Takže jsme nahlíželi na to, aby každý jel do Hradce maximálně jednou.

Trenér Ujčík naznačil jako první postupný cíl umístění do šestého místa po základní části. Je to reálné s ohledem na kvalitu kádru?

Je to určitě v našich silách. Kádr se dobře doplnil, navíc silnou devízou Dukly jsou trenéři. Z hráčů umí vyždímat maximum, někdy i víc. To v podstatě bylo vidět v posledním play-off, kdy odešel celý druhý útok, a stejně první ligu vyhráli.

Máte i vy nějaké osobní cíle pro novou sezonu?

Moje cíle jsou cíle klubové. To se nijak neliší.