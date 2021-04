Oba zápasy na jihlavském ledě Dukla vyhrála. A stejně jako v tom úvodním urvala cennou výhru po samostatných nájezdech i v úterý na Lapači. Lepší průběh si svěřenci trenérů Ujčíka a Nekvasila přát nemohli. „Protože se včera vyhrálo, panuje dobrá nálada,“ přiznal útočník Matěj Pekr po středečním dopoledním rozbruslení.

Zároveň ale utvrdil v tom, že jeho tým stojí nohama pevně na zemi a z předčasného postupu se neraduje. „Udělali jsme důležitý krok v této sérii. Samozřejmě ale víme, že není konec,“ reaguje forvard, který nedávno oslavil třiatřicáté narozeniny. „Všichni víme že ten poslední krok je nejdůležitější, a určitě z toho máme nějaký respekt a vážíme si toho, že jsem došli tak daleko a máme to takhle rozehrané. Ale nechceme nic podcenit a půjdeme do toho na sto procent,“ dodává odhodlaně.

A jaké má jeho tým ve Vsetíně zázemí? „Hotel je pěkný, ale snídaně máme lepší v Jihlavě. Tím bych chtěl poděkovat paní Mirce, že nám těch pár snídaní nachystala. Ale jinak si to užíváme,“ povídal v dobrém rozpoložení Pekr, který nocoval na pokoji společně s Tomášem Čachotským. „Manželská postel nebyla,“ směje se jihlavský devětašedesátka. „Bavili jsme se o hokeji a udělali jsme takový rozbor toho zápasu," nastínil Matěj Pekr, který se prý na blafákovou fintu svého kolegy z útoku, který proměnil nájezd, neptal. "Včera mu to hezky sjelo, byli jsme rádi, i když mu to sjelo," zasmál se. "Já spíš čekal, že půjde spát hned po zápase, ale vydržel se koukat na televizi dýl, což mě překvapilo,“ dodal s úsměvem na tváři.