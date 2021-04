Rozhodly maličkosti, což potvrdil i trenér Dukly Viktor Ujčík. „Ten konečný výsledek 4:0 na zápasy je pro nás více než přívětivý. Soupeř si zaslouží absolutorium. Tu vyrovnanou sérii rozhodly drobnosti, které to překlopily na naší stranu,“ hlásil po posledním vítězství.

A jaké to byly faktory?

PRODUKTIVITA. Tady je patrné, že Jihlava měla v této disciplíně o navrch. Byla jednou tolik údernější než Vsetín. Trefila se třináctkrát a našla i kanonýra. O tři trefy se postaral Havránek, dvě přidali Čachotský s Illéšem. Vsetín přitom v celkovém součtu vyslal o šest střel více než Dukla, nicméně ze čtyř zápasů dokázal skórovat pouze šestkrát. To je žalostně málo, a trenér Stantien to po konci série také udal jako největší důvod neúspěchu svého týmu.

BRANKÁŘI. Dukla vsadila v celém semifinále na Maxima Žukova, a trenéři asi věděli, proč tak činí. Mladý talent z Ruska byl famózní a vsetínští kanonýři si na něm zápas co zápas lámali zuby. Takřka šestadevadesáti procentní úspěšnost hovoří za vše. Ale abychom nekřivdili soupeřovým brankářům. Gába i mladý Málek také chytali velmi dobře a rozhodně se nemají za co stydět. Nicméně rozdíl, ač malý, tu vidět v kvalitách prostě byl.

OBRANA. Na výkonech jihlavského celku se oproti čtvrtfinále něco změnilo. Byla to hra do defenzivy. V ní celek s velkým D na hrudi proti Litoměřicím někdy až plaval. Zapomínal se v útočném pásmu, hrál „hurá“ hokej. Proti Vsetínu to byla jiná písnička. Samozřejmě v některých pasážích se obrana otevírala, ale už ne tolik a tak často. Šest inkasovaných gólů to potvrzuje. Jistě další plus, které pomohlo Jihlavě ukončit sérii takhle brzy.

NÁJEZDY. Dvě ze čtyř střetnutí rozhodly samostatné nájezdy. A v nich ukázali pevnější nervy a o něco větší šikovnost hráči Dukly. Z dvanácti jich proměnili pět, kdežto soupeř uspěl jen třikrát. Spojenými nádobami byly i výkony brankářů. I zde byl Žukov jedním z pilířů úspěchu v dovednostní soutěži.

SEBEVĚDOMÍ. To je základ všeho. Psychicky šli svěřenci trenérů Ujčíka a Nekvasila zápas co zápas hodně nahoru, naopak valaši to měli těžší a těžší. Zejména doma je povinnost hodně svazovala, a i to hostům z Vysočiny pomohlo k tomu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.