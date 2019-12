Zrodila se očekávaná výhra, ačkoliv trenér hokejistů Telče Josef Prášek zrovna nadšený po utkání s poslední Velkou Bíteší B nebyl. Jeho tým prý nepřistoupil k sobotnímu mači tak, jak měl.

TELČ – V. BÍTEŠ B 7:3

Hosté z Velké Bíteše, kteří mají na svém bodovém kontě neustále nulu, přijeli do Telče jen s deseti hráči do pole. „Neměli ani trenéra, a tomu i odpovídala naše hra, my jsme se jim přizpůsobili,“ netěšilo kouče Telče Josefa Práška, jehož tým ale navrch měl a po krásné akci se ujal vedení. Puk putoval po ose Berka, Tušer, Kubát, který zakončoval do odkryté svatyně.