Pekr při pozápasovém hodnocení pro klubový web přiznal, že měl oproti většině svých spoluhráčům či protihráčů výhodu. Ke konci roku totiž nevypadl ze zápasového zatížení, jelikož se představil v pěti extraligových mačích za Olomouc, v nichž si připsal jednu asistenci. „Myslím si, že mi to pomohlo. Cítil jsem se fyzicky velice dobře. Byl jsem v trošku vyšším herním tempu. Myslím si, že mi to i jezdilo na bruslích a dal jsem i nějaký ten gól, který se trošku ode mě očekává, takže mi to pomohlo,“ hodnotil Matěj Pekr.

Zároveň ale uznal, že na prostějovském ledě to rozhodně nebyla procházka růžovým sadem. Domácí kousali. „Výhra se rodila těžce,“ přiznal na klubových stránkách. „První třetinu byl Prostějov lepší a měl lepší pohyb. Možná na nás byla znát herní pauza a soupeř měl více ze hry,“ reagoval dál Pekr.

Jestřábům ale nakonec jihlavská Dukla křídla přistřihla. „Od druhé třetiny jsme se zvedli. Do třetí části jsme šli za stavu 3:2 pro nás, ale začátek jsme úplně nezvládli. Prostějov vyrovnal a zlomový moment přišel při samostatném nájezdu domácích. Brožík ho hezky chytil, a my jsme pak dali gól z přesilovky,“ říká hráč, který se postaral, krom první branky, právě o tu čtvrtou. A do prázdné při prostějovském power-play přidal ještě pátý úspěch hostů. „Chtěl bych poděkovat spoluhráčům, odvedli jsme slušný výkon a doufám, že na to budeme navazovat,“ doplnil.

Dvaatřicetiletý forvard si tedy letošní premiéru za Duklu nemohl představovat ani snad lépe. Tři body kanadské i do tabulky Chance ligy, to je snový start. „Chtěl jsem do nového roku vstoupit trošku lépe, tak doufám, že se mi to trošku povedlo,“ uzavřel.