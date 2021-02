Jihlavský výběr zbrzdila v rozletu nejen situace z druhé minuty, kdy se parádně uvolnil domácí Macuh a ještě lépe zamířil, ale také nedisciplinovanost. Tři tresty v první dějství, k tomu Marešova „desítka“, byly hodně.

Hosté si nedali říci ani na začátku druhé části, kdy se museli bráti znovu ve čtyřech. I tyto těžké chvíle přežili a zanedlouho je vrátila zpět do hry dobrá práce Zadražila. Ten obral posledního obránce o puk a bekhendem přehodil levý beton Postavy. Vzpruha to byla pro jeho tým veliká, jelikož po půlhodině hry se skóre otočilo. A to díky parádní souhře Pekra a Harkabuse. Prvně jmenovaný milimetrovým pasem našel kolegu z útoku, který na zadní tyči zamířil neomylně.

V závěrečné části to po pohotové dorážce Vítězslava Brože vypadala s Duklou ještě lépe, jenže závěr byl z pohledu hostů hodně nepovedený. Přerovští dokázali dopravit puk dvakrát za Brožova záda, a vynutili si tak prodloužení. V tom gól nepadl, a tak o vítězi rozhodl jediný proměněný samostatný nájezd. Tím se blýskl domácí Číp ve třetí sérii.

Chance liga

PŘEROV – JIHLAVA 4:3SN

Branky a nahrávky: 2. Macuh (Dřímal), 57. Matěj Svoboda (Hrabal), 60. Dostálek (Zbořil), rozh. náj. Číp – 26. Zadražil, 33. Harkabus (Pekr), 56. V. Brož (Kolář). Rozhodčí: Cabák, Vrba – Bohůnek, Hranoš. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Třetiny 1:0, 0:2, 2:1. Přerov: Postava – Mlčák, Hrabal, Forman, Zbořil, Suhrada, Dřímal – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Süss – Ryšavý, Macuh, Štefka – Svoboda, Indrák, Goiš – Dobša. Jihlava: J. Brož – Kolář, Dundáček, Strejček, Černý, Eliáš, Bilčík, Mareš – Illéš, Skořepa, Čachotský – V. Brož, Fronk, Juda – Pekr, Zadražil, Harkabus – Chlubna, Lichanec, Havránek.