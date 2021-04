Pochopitelně rozdílná hodnocený byla slyšet po nedělním hektickém utkání v Litoměřicích. Z hostujícího tábora, který dvě minuty před koncem základní části odvrátil vyrovnáním Harkabuse na 2:2 konec sezony a ve druhém prodloužení dal Strejčkem vítězný gól, se nesla obrovská úleva. „Jsme šťastnější tým,“ hlásil po utkání kouč Dukly Viktor Ujčík.

Podle něj byl jeho tým v prodloužení, které se hrálo na „náhlou smrt“ odvážnější. „Celé prodloužení jsme si pro vítězný gól šli a byli jsme za to odměnění,“ myslí si trenér Jihlavy. „Samozřejmě je to další korálek do skládačky, a nyní potřebujeme zvládnout úterní zápas doma,“ vyhlíží rozhodující sedmou výzvu.

Na litoměřické střídačce se v devětaosmdesáté minutě zhostilo naopak ticho. „Jsme zklamaní, že jsme nevyhráli a neukončili sérii, protože jsme byli dvě minuty od senzačního postupu do semifinále,“ reagoval trenér domácího celku David Bruk, který i přes porážku neměl svým hráčům co vytknout. „Odehráli jsme perfektní utkání. Před hráči smekám klobouk, zaslouží si absolutorium, protože na ledě nechali všechno, ale bohužel play-off je takové a v prodloužení jsme inkasovali branku my. Série je vyrovnaná. Navíc máme teď smůlu, jelikož máme tři elitní útočníky mimo hru, ale na to se nechceme vymlouvat,“ uzavřel.