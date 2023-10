Shodně prohráli a v tabulce Chance ligy se hokejisté Jihlavy a Třebíče nacházejí hned pod sebou s dvoubodovým rozdílem. Šestá Dukla ve čtrnáctém kole prohrála 2:3 ve Znojmě, sedmá Horácká Slavia padla 2:5 na ledě Vsetína.

Hokejoví Orli Znojmo (v bílém) doma porazili ve 14. kole Chance ligy Duklu Jihlava 3:2. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Znojmo oplatilo jihlavskému celku porážku z úvodu sezony, kdy také doma pohrálo 2:3. Tentokrát smutnila Dukla. „Tím, že jsme umožnili soupeři vstřelit první gól, jsme jej hodně nakopli, čímž přidal, víc bruslil a umlátil to doma. Můžeme mu jen pogratulovat a poučit se z chyb,“ hlesl na klubovém webu asistent jihlavského kouče Karel Nekvasil.

Znojmo v první a druhé třetině dalo po jednom gólu, Jihlava se prosadila až šest minut před koncem zásluhou Vítězslava Brože. O čtyři minuty později však Jan Bartko z první doklepl nahrávku Martina Šťovíčka za záda Adama Berana.

Richard Cachnín v poslední minutě už jen snížil na 2:3. „Vstup do utkání nebyl špatný, udělali jsme ale spoustu chyb a už v první třetině jsme soupeři nahráli na gól. Od té doby se obraz hry měnil, domácí začali více bruslit. Ve druhé části zápasu se to opakovalo. Druhá přihrávka Znojmu na gól, další trefa. Orli pak začali bránit a bylo těžké se přes ně dostat. Pak jsme sice zkusili power-play, v níž jsme mohli vyrovnat. Zase nám ale nevyšla koncovka,“ popsal Nekvasil.

Horácké Slavii nevyšel na ledě druhého celku tabulky začátek duelu, v první třetině dostala tři branky a ve 21. minutě zvýšil na 4:0 pro Vsetín Daniels Berzinš.

To už byl v třebíčské brance Samu Pakarinen, jenž vystřídal Jana Mičána. „Chtěli jsme zachytit úvod utkání a myslím si, že prvních deset minut se to dařilo. Bohužel jsme nezvládli těch druhých deset minut. Nemyslím si, že by nás tam domácí nějak přehráli, ale byli aktivní a hlavně produktivní, využili přesilovku a další dva góly dali po našem zaváhání. Samozřejmě nám nepomohl ani rychlý čtvrtý gól v úvodu druhé třetiny,“ líčil na klubovém webu třebíčský trenér Kamil Pokorný.

Ve druhé třetině Matěj Svoboda a Martin Dočekal dali hostům ještě naději. „Pak už to byl náš souboj s domácím brankářem Romančíkem. Klidně jsme mohli dát tři čtyři góly. Měli jsme samostatné nájezdy, dokonce jednou i dva na nikoho. Gólman domácí podržel, my jsme v koncovce selhali. Ve třetí třetině jsme v prvním střídání měli gólovku v přesilovce na 4:3, ale zase jsme ji nedali. Pak už bylo vidět, že domácí si výsledek hlídají,“ podotkl Pokorný.

V poslední minutě pečetil vsetínský triumf Matouš Kratochvil. „Už nám trošku chyběla šťáva. Máme nemocné Michálka, Furcha a Stehlíka, táhli jsme to na jedenáct útočníků a šest beků. V závěru už tam nebyl drajv, který bychom potřebovali. Cením si toho, že jsme se z nepříznivého výsledku zvedli, porvali jsme se o to a udělali z toho ještě hokejový zápas. Bohužel to na body nestačilo,“ doplnil Pokorný.

V pondělí se hraje patnácté kolo Chance ligy, Třebíč od půl šesté večer přivítá béčko Pardubic, Jihlava hraje od šesti ve Frýdku-Místku.