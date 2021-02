Pětadvacetiletý obránce hokejové Horácké Slavie zapsal ve středečním domácím utkání proti Frýdku-Místku jednu branku, svou třetí v tomto ročníku Chance ligy. Přesto z ním velkou radost mít Karel Nedbal nemohl.

Třebíč doma překvapivě prohrála s týmem z chvostu tabulky 1:3. Byl to den „blbec“? „Asi ano,“ přitakal Nedbal. „My jsme tahali nohy, asi se na nás podepsal ten náročný zápas s Kladnem. Ale já si myslel, že by to jít mohlo. Ze začátku jsme měli více ze hry, ale pak jsme dostali gól a tím je dostali do hry. K nám se navíc nic neodráželo, a oni dali další gól, a tak to bylo celý zápas,“ doplňuje.

Chance liga

Dnešní program 27. kola: Benátky n. J. - Šumperk, Slavia Praha - Litoměřice (oba 15.00), Ústí n. L. - Sokolov, Poruba - Havířov (oba 16.00), TŘEBÍČ - Přerov (16.30), Kadaň - Kolín, Prostějov - Vrchlabí, Kladno - Frýdek-Místek (vše 17.00), JIHLAVA - Vsetín (17.30).

Porážka mrzela o to víc, že se Třebíč mohla, v případě vítězství, bodově dotáhnout na vedoucí duo. „Je to škoda a mrzí nás to, protože jsme chtěli vyhrát za tři body. Bohužel to nevyšlo a musíme na to zapomenout. Pro nás je to dobrá facka. Víme, že to nepůjde samo,“ doplňuje.

Výkon přitom podle trenérů nebyl tak špatný. Je podle Nedbala důležité, že po jednom špatném výsledku nejsou hráči zatracováni?

„My jsme teď měli šňůru osmi výher a trenéři nám věří. Že byl jeden výpadek neznamená, že bychom v tom neměli pokračovat,“ věří třebíčský bek v lepší zítřky a nepředpokládá, že by druhá porážka v řadě tým vykolejila. „Kabinu tohle nerozhodí, to určitě ne. My si půjdeme za dalším vítězstvím,“ má jasno Karel Nedbal.

Na tento cíl budou hráči Horácké Slavie mířit již dnes od půl páté. Znovu se představí ve své KNHP aréně, kam přijede středeční přemožitel Dukly z Přerova, který je v tabulce o pouhé dva body zpět za čtvrtou Třebíčí. „O Přerovu víme, že je to nepříjemný tým. Jsou hodně siloví, mají tah na branku a jsou před ní důrazní,“ vypočítává silné stránky zubrů. „My budeme každopádně chtít hrát svojí hru, a já věřím, že doma budeme lepší než oni a vyhrajeme,“ tvrdí třebíčská sedmička, která přidala další motivaci. „Chceme skončit do čtyřky, a tohle je hodně důležité utkání, které musíme zvládnout,“ dodává.

Věří i v to, že tentokrát to bude po fyzické stránce lepší než ve středu. „Síly samozřejmě ubývají, ten program byl teď hodně náročný. Ale ve čtvrtek jsme měli lehčí regenerační trénink, v pátek je to hlavně o taktice, ladí se přesilovky, takže snad budeme dobře připravení. Navíc pak je reprezentační přestávka, tak se nemáme na co šetřit,“ má jasno Karel Nedbal.

Ten má zároveň tuší, že brzy jeho tým síly doplní. V desetidenní pauze je to taková tradice. „Plán ještě pořádně nevíme, ale asi se na to musíme připravit, že nám trenéři naloží,“ pousmál se bek bílých hvězd.