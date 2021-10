„Tak to jsem neměl slyšet,“ podotkl útočník Dukly Tomáš Havránek. „Na Slavii se těším, mají dobrý tým. Zápas bude zpestřený právě tím retro stylem. Určitě se na ten zápas těším.“

„Slavia nás oslovila a my jsme vyhověli jejímu přání rovněž nastoupit v retro dresech,“ vysvětluje tiskový mluvčí HC Dukla Tomáš Lysý s tím, že podobný bude i materiál dresů. „Jsou to takové hadráky, které po nasáknutí potem asi pěkně ztěžknou,“ dodal s úsměvem.

Slávisté nastoupí do utkání v replikách dresů ze sedmdesátých let, Dukla nastoupí v populárních retro dresech z letech 1981 až 1985.

Dukla představí historické dresy z úspěšného období z první poloviny osmdesátých let minulého století. V nich například získali jihlavští hokejisté v roce 1982 osmý mistrovský titul. | Foto: archiv HC Dukla Jihlava

Dukla gratulantem. Hokejová Slavia oslavila v minulé sezoně sto dvacet let své existence. Dodatečně oslaví kulatiny v sobotu v atraktivním duelu Chance ligy s jihlavským týmem. Oba soupeři nastoupí k zápasu v historických dresech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.