/ROZHOVOR/ Opět jinam. Přestože brankář David Rittich odchytal v loňské sezoně v dresu Winnipegu Jets více zápasů než rok předtím za Nashville, dokonce i s lepší osobní statistikou, po sezoně změnil dres. Jeho pátým klubem v NHL budou Los Angeles Kings. Na kemp v novém působišti se nyní tradičně chystá v rodné Jihlavě.

David Rittich bude v nové sezoně NHL hájit dres Los Angeles Kings. | Video: Deník/Karel Líbal

Už jste začal s tréninkem. Jaké byly první dny s hokejem?

Hokejově nic moc. Spíš stále dělám suchou přípravu. Poslední tři týdny chodím dvakrát třikrát týdně na led, ale většinou se věnuji fitku a běhání.

Na ledě se připravujete jen s Duklou, nebo ještě někde jinde?

Jen tady. Dukla mi umožnila chodit s áčkem, za což jsem rád, protože v Jihlavě to s ledem není úplně ideální. Díky tomu mám i střelce.

Rittich v NHL

2016 – 2021 Calgary

2021 Toronto

2021 – 2022 Nashville

2022 – 2023 Winnipeg

od léta 2023 Los Angeles

celkem: 172 utkání v NHL, 6 ve Stanley Cupu

Máte nějaké notičky na tréninky od svého nového zaměstnavatele, nebo trénujete podle sebe?

Já trénuji podle pana Honzy Dršaty. Jako každý rok, a asi i do konce svých hokejových dnů budu trénovat podle něj.

Jaká byla z vašeho pohledu loňská sezona ve Winnipegu?

Lepší než ta předchozí. Samozřejmě, nějaké věci byly dobré, některé horší. Ale určitě jsem se cítil lépe než v Nashvillu.

Máte už představu, co vás čeká v Los Angeles? Myslím třeba konkurenty v bráně či vaši role v týmu…

To všechno uvidíme, především jak dopadne kemp. Jsme tam tři na jednocestné smlouvě, stát se může cokoliv. Bude to jenom na každém z nás, co předvedeme. Já se snažím připravit jak nejlépe to jde, abych na kemp přijel stoprocentně nachystaný a podal co nejlepší výkon.

Jste jihlavský rodák, určitě sledujete bourání legendárního stadionu. S jakými pocity?

Nic moc, když vidíte, jak dvacet šest let vašeho života padá k zemi. Všichni víme, jak starý zimák vypadal a že nová hala je potřeba. Ale ta nostalgie a vzpomínky tam jsou, to nijak nevymažete. A když jsem to viděl, nebylo to moc příjemné.

Jak jste trávil léto? Máte nějaký mimořádný zážitek z dovolené?

Máme malého syna, takže si hlavně užíváme jeho. Pouze minulý týden jsme byli od čtvrtka do neděle v Itálii, abychom si alespoň někam zajeli. Jinak jsme byli doma a užívali si barák a malého.

Kdy se chystáte zpátky za moře?

Jo, tak to bych také rád věděl. Momentálně je to ještě v řešení. Byl nějaký problém s vízy pro asi osm hráčů, takže teď čekám, až se to vyřeší. Potom budeme řešit můj nástup.

Na konci příští sezony je mistrovství světa v Česku. Je to pro vás velké lákadlo?

Já myslím, že je pro hráče obecně, pokud nemůže bojovat o Stanley Cupu, účast na mistrovství světa lákadlem. Já to neberu jako samozřejmost, pro mě je vždy čest obléci národní dres. To, že bude šampionát v Čechách je jen takový bonus.