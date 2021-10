Zatímco Dukla letos vyhrála čtyři z pěti venkovních utkání, své vlastní fanoušky těšila jen v samém úvodu sezony. V sobotu jim naopak nabídla čtvrtou porážku v řadě.

Po Litoměřicích, Třebíči a Prostějovu nachytal jihlavský tým v jeho hájemství i Havířov. Tým ze samého dna tabulky. „Musím se omluvit všem fanouškům, kteří viděli tu břečku, co jsme tady předvedli,“ drtil slova mezi zuby kapitán Dukly Josef Skořepa. „Opravdu zhluboka ze srdce se jim omlouvám, že to museli vidět. A nevím, co k tomu víc říct. Oni by teď měli přijít a nakopat nás všechny do pr…“

Při hledání nad příčinami negativní série nemá jasno ani devětatřicetiletý rodák z Nymburku: „Já fakt nevím, co k tomu říct. Je to čtvrtý zápas, co jsme doma předvedli takovouhle sr…“

S výjimkou derby s Třebíčí začali Jihlavané v utkáních hrát v podstatě až když nabrali manko. „Každý tým když prohrává to chce otočit. Ale to je kravina,“ uvědomuje si Skořepa. „Musíme hrát od stavu 0:0. Teď jsme hráli jen prvních pět minut, vůbec jsme je nepustili k puku. Pak jsme dostali dva góly, který jsme jim dali - vlastně i ten třetí - na zlatém podnose. A když urazíte hokejového Boha, tak to prostě nejde.“

Recept na vybřednutí z domácího výsledkového bahna je podle jihlavského centra jednoduchý. „Musíme začít tvrdě pracovat, nic jiného. V pondělí se sejdeme, vezmeme lopaty a půjdeme makat. Začneme ve středu (Dukla hraje ve Frýdku-Místku - pozn. aut.) a ukážeme, že hokej hrát umíme. Musíme udělat takovou sérii, abychom odčinili tyhle porážky.“

Další domácí pokus o omluvu věrným fandům bude mít Dukla v sobotu třiadvacátého října, kdy se v Jihlavě představí Benátky nad Jizerou.