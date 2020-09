Dukla se ve středečním utkání čtvrtého kola radovala z výhry 5:2, a díky ní se vyhoupla na druhou příčku nekompletní tabulky. „Jsme rádi, že jsme si z Kadaně odvezli tři body,“ ulevilo se asistentovi trenéra Karlu Nekvasilovi.

O to víc, když nešlo vše podle plánu. Čachotský do zápasu nastoupit nemohl kvůli technickému problému na brusli. „Bohužel to nešlo na místě opravit,“ doplnil jeden z koučů. „Tak si alespoň udělal pěkný výlet,“ pousmál se.

Dukla se krom toho, že první třetinu prohrála 1:2, musela poprat i s dalším problémem. Ve druhé části se zranil obránce Bukač, a defenziva se trenérům rozbila. „Má něco s ramenem. Zatím nevíme, na jak dlouho to bude, uvidíme po vyšetření,“ uvedl včera Nekvasil. „Ale my se i s tímhle dokázali srovnat a od druhé třetiny jsme byli lepší. Napadaly nám tam konečně i nějaké góly, což se nám v úvodu utkání úplně nedařilo. Ve třetí části jsme si to už pohlídali,“ doplňuje jeden z trenérů.