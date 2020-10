Na chvilku, než ve středu večer dohrála Poruba, která porazila po nájezdech Kladno, se dostala Dukla do čela. Bylo to tím, že na svém ledě porazila nováčka z Vrchlabí 5:3. „Musím uznat, že Jihlava byla jednoznačně lepší. Měla lepší pohyb a byla důraznější v osobních soubojích. Její vítězství bylo zcela zasloužené,“ uznal trenér hostů Václav Baďouček na pozápasové tiskovce.

Domácí byli spokojenější. „Pouze na začátku druhé třetiny se nám nepovedla přesilovka, což nás trošku srazilo a soupeř se dostal do tlaku, chvíli nás mačkal. Ale zvládli jsme to a dokázali odskočit na nějaké góly,“ doplnil asistent kouče domácích hokejistů Karel Nekvasil, jehož tým rozhodl právě v prostředním dějství, v němž odskočil na 3:1.

V jihlavské hře byla sice spoustu nedostatků, ale to se v této fázi dá odpustit. „První branku jsme dostali po špatném souboji, druhou po námazu, a při třetí jsme propadli na modré. Ale to vyplývá ze hry, kterou chceme produkovat. Hrát aktivně, okamžitě soupeře dostávat pod tlak. A to se nám dařilo,“ míní Nekvasil, kterého potěšil mimo jiné dobrý pohyb. A také individuální výkon. „V několika případech nás podržel výborně chytající gólman Fučík,“ pochválil strážce svatyně. „Se zápasem, výkonem a body jsme spokojení,“ dodává.

Oba trenéři se pak vyjádřili i k vládnímu nařízení, které od pondělí 5. října minimálně na čtrnáct dnů nepustí diváky na hokejová utkání. „Hraje se to pro lidi. Je to ke škodě hokeje,“ dodal zklamaně Baďouček.