V úterý mohlo být hotovo. Jenže dobře sehraná první třetina Dukle nestačila. „Myslím, že jsme byli aktivnější, byli jsme lepším týmem, ale bohužel jsme neodskočili na víc gólů než na jeden. Pak jsme dostali gól po odrazu od ležící hokejky na ledě, to nás trošku utlumilo a na ledě to bylo znát. Kladno bylo lepší a my nenašli sílu, abychom to zvrátili. Měli jsme nějaké šance, dali jsme tam nějaké tyčky, ale nepadlo to tam,“ hodnotil hned po porážce 1:3 Tomáš Čachotský.

Nevyužitý mečbol ho mrzí, ale hlavu nevěší. „Momentálně nejásáme, to je jasné. Byli jsme blízko, ale zároveň strašně daleko. Ale tak jak byla před tím radost do půlnoci, tak teď bude smutek do půlnoci,“ povídal v úterý večer kapitán Dukly. „Co více si přát, ve finále sedmý zápas, to je svátek hokeje,“ doplnil.

Důležité podle něj bude v rozhodující bitvě držet taktiku. „Těžko se něčím překvapíme. My nebudeme nic měnit, budeme hrát aktivně a jednoduše, co nejrychleji dostávat puky ven z obranné třetiny, a nedovolit žádné dorážky,“ plánuje forvard Jihlavy, který si myslí, že ve větším stresu by měli být Rytíři. „Na ně je ten obrovský tlak, protože oni musí a my můžeme. Tak to bylo před sérií a myslím, že se na tom nic nezměnilo,“ tvrdí Tomáš Čachotský.

Co tedy podle něj bude faktor X, který rozhodne? „Asi hlava,“ míní jihlavská devadesátka. „A kdo to bude chtít víc. Těžko říci, co bude rozhodovat. Křišťálovou kouli nemám, to vám asi neřeknu. Já doufám, že rozhodne ta naše týmovost a soudržnost a to, že jsme bojovníci,“ uzavřel.