Dalo by se říci, že z minima vytěžili maximu. Ale i takový je hokej, a pro Duklu rozhodně v tomto směru krásný. Finále Chance ligy pro ní začalo na Kladně skvěle. Výhrou 4:3, kterou trefil v prodloužení Lichanec, se ujala v sérii vedení 1:0 na zápasy.

První finále Chance ligy: Kladno - Jihlava | Foto: Deník/Rudolf Muzika

Trenérovi Dukly Viktoru Ujčíkovi se v úvodním finálovém duelu přitom moc přání nevyplnilo. Chtěl hrát co nejméně času ve vlastním obranném pásmu, ale Kladno bylo v tomto směru lepší. To platilo i v případě, že si kouč Dukly přál, aby jeho svěřenci lépe sehráli početní výhody. Také v tomto směru ho tým zklamal. A do třetice, co nebylo podle očekávání Ujčíka, byla bráněná oslabení, které hostům také nevycházela.