Celek z Vysočiny vedl v úvodu 3:0, do desáté minuty se podařilo domácím srovnat krok. Vyrovnaný průběh byl k vidění také v dalším průběhu zápasu. Dukla spíše dotahovala, a i když se dostala chvíli před poločasem do vedení, do šaten se šlo za nerozhodného stavu 16:16.

Podobný byl rovněž průběh druhého poločasu. Pražené se dostali do vedení ve 41. minutě, následně pak skórovali třikrát po sobě, čímž si poprvé vytvořili výraznější náskok.

Ten už z rukou nepustili, naopak ho ještě rozšiřovali od 54. minuty, kdy se v rychlém sledu prosadili čtyřikrát, přičemž soupeři povolili jen jeden gól. V posledních minutách se tempo opět vyrovnalo, ale Veselí už nedokázalo pětibrankové manko stáhnout – 37:32.

Důležité dva body tak zůstaly doma. „Myslím, že jsme si uvědomovali důležitost tohoto zápasu. Rozhodoval o tom, jestli zůstaneme v horní polovině tabulky. První poločas jsme možná hráli trochu v křeči, ale musím kluky pochválit, že v druhé polovině jsme se dokázali zvednout v obraně a vepředu jsme proměňovali šance,“ řekl po utkání kouč pražské Dukly Michal Tonar.

Přesto našel i negativa. „Škoda toho množství technických chyb, na které bychom mohli doplatit v těžším utkání. Na to si musíme dát pozor. Teď je opět třeba dobře zregenerovat, čeká nás náročný program,“ dodal.

V táboře celku z Vysočiny převládalo zklamání. „Podařilo se nám do zápasu dobře vstoupit. Věděli jsme, že nás tu čeká hodně útoků, že bude Dukla hodně běhat,“ komentoval trenér Nového Veselí Jan Běloch, který přemítal nad příčinami prohry.

„Myslím, že naší chybou byla malá komunikace, Dukle se podařilo, co chtěla. Chtěli nás unavit a vědí, že rychlý útok je jejich silná stránka. V průběhu zápasu se to projevovalo víc a víc. Tím nám sebrali sílu a odešla nám kvalita v obraně. Potom jsme měli i špatnou úspěšnost střelby. Také jsme neměli tolik zákroků jako soupeř,“ všiml si Běloch.

EXTRALIGA HÁZENŮ MUŽŮ - 16. KOLO

DUKLA PRAHA - NOVÉ VESELÍ 37:32

Sestava a branky Nového Veselí: Schams, Miroslav Štohanzl – Flajsar 8, Gregorovič 8, Halíček 4, Hajko 4/2, Bartůněk 2, Bendicsek 2, Krejz 2, Štěpán 2, Melichar, Navrátil, Tomášek, Martin Štohanzl. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 0:1. ŽK: 1:1. Poločas: 16:16.



Další výsledky 16. kola Extraligy mužů: Zubří – Karviná 26:30, Strakonice – Lovosice 28:36, Hranice – Kopřivnice 24:29, Jičín – Maloměřice Brno 29:21, Prešov – KP Brno 32:22, Plzeň – Frýdek-Místek (NE, 10.30).



1. Plzeň 15 14 0 1 517:403 28

2. Lovosice 16 14 0 2 525:461 28

3. Karviná 16 11 2 3 494:428 24

4. Dukla Praha 16 10 1 5 506:479 21

5. Prešov 15 8 3 4 480:408 19

6. Zubří 15 8 1 6 445:408 17

7. Fr.-Místek 15 8 0 7 443:428 16

8. Kopřivnice 16 7 1 8 487:483 15

9. N. VESELÍ 16 6 3 7 422:435 15

10. Jičín 16 6 0 10 457:456 12

11. KP Brno 16 4 3 9 418:455 11

12. Strakonice 16 3 1 12 419:555 7

13. Maloměřice 16 3 0 13 409:502 6

14. Hranice 16 0 1 15 403:524 1