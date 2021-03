O tom, že Dukla ve čtvrtfinále ztrácí na Litoměřice už dvě výhry, se rozhodlo ve středu na ledě Stadionu. Tam Jihlava prohrála 2:5. Podle Karla Nekvasila rozhodla slabá produktivita jeho týmu v první části, domácí kouč Daniel Tvrzník viděl zlomový moment ve vyrovnávací brance.

Jihlava horší než Litoměřice není, ale musí se probudit střelecky. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jenže na to se nehraje. Hraje se na góly, a těch dali daleko víc domácí hokejisté. A právě to je alfa omega třetího vítězství Litoměřic. „Velmi slušně jsme zahráli první třetinu, kterou jsme mohli vyhrát 3:0, a zápas by se vyvíjel jinak. Bohužel, nejsme schopní dát gól a soupeř nás vyloženě školí z produktivity,“ reagoval na klubovém webu asistent trenér Dukly Karel Nekvasil.