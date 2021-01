Stávající nepříznivá situace dala definitivní stopku loňské sezoně. „Bohužel nastala situace, která se dala očekávat a všechny soutěže MK Jihlava pro podzim jsou ukončeny,“ stojí na webu jihlavské malé kopané.

Nakonec se vedení dohodlo na tom, že výsledky se ponechají a ve všech sedmi soutěžích bude vyhlášen pouze vítěz. Mistři lig obdrží pohár a diplom, nikoliv finanční odměnu. Druhé a třetí místo se nevyhlašuje.

To znamená, že elitní soutěž ovládl Starlet, druhou ligu Devillé a ve třetí nejvyšší lize byl nejlepší FK Tulip. O patro níž slaví Old boys, v páté lize FK Volfířov a.s. Šestá liga patřila Nábytku Duchoň a v sedmičce byl nejúspěšnější FC Riot. „Ve všech ligách nikdo nesestupuje a ani nepostupuje,“ přidávají stránky MK Jihlava zásadní informaci.

Ačkoliv teď fotbalisté „spí“ zimním spánkem, někteří z klubů musí být v pozoru, protože: „Upozorňujeme všechna mužstva, že uzávěrka pro odevzdání soupisek a členských příspěvků pro jarní ligové soutěže je poslední den v lednu.“

Ovšem vedení MK Jihlava je si vědomo i případného rizika, že i jaro je ohrožené neustálou pandemií koronaviru. „Je třeba počítat s tím, že situace je jaká je, a naše soutěže to může ovlivnit. Vyloučit v této době nelze prakticky nic. Pokusíme se udělat vše, co bude v našich silách, aby se soutěže odehrály. Je možné, že to i ovlivní pohár, ale nebudeme předbíhat. Vždy budete včas informováni,“ ujišťují členové vedení.

Ti také plánují zimní Valnou hromadu. Zatím je stanovena na 3. února a volit by se měl prezident správní rady, viceprezident, člen správní rady a tři členové kontrolní a disciplinární komise.