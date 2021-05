Jeho skvělá práce jihlavskému týmu rozhodně v posledních utkáních sezony chyběla. Zejména vhazování už Dukla od chvíle, kdy si Josef Skořepa poranil v druhém semifinálovém utkání se Vsetínem koleno, tolik nevyhrála. Kapitán a zkušený borec týmu musel tuhé bitvy sledovat jen jako divák. „Každopádně jsem chtěl být na hřišti s klukama, pomoci jim. Jezdil jsem na všechny zápasy, abych je podporoval. Z tribuny to je dost vidět, ale žádný hokejista tam nechce být, chce hrát hokej,“ utvrdil Josef Skořepa v tom, že pozice bez možnosti ovlivnit výsledek mu vůbec nesedí.

Trpěl i ve čtvrtek na Kladně, kdy musel sledovat, jak domácí utíkají na rozdíl čtyř branek. „Škoda, že to klukům nevyšlo, že tam Kladnu v první třetině všechno spadlo,“ pokrčil rameny. „Kluci měli spoustu sil, dvě třetin byli lepší, škoda, že jim to tam nenapadalo,“ vyzdvihl bojovný výkon, který ale nakonec přinesl jen dvě branky a porážce 2:5 nezabránil.

Finálovou sérii tak Dukla s Rytíři prohrála 3:4, a extraligový sen se rozplynul. „To je hokej. Vedli jsme 2:0 na zápasy a stačil udělat jeden doma, byli by pod větším tlakem. To se nepovedlo. Stejně jako ty břevna. I teď tam bylo, snížilo by se a mohlo to být jiné. Bohužel to tam nespadlo,“ poukázal Skořepa na fakt, že finále bylo opravdu hodně vyrovnané a mohlo dopadnout klidně obráceně.

A přestože to nedopadlo, pěl na svůj tým chválu. „Já už jsem tu základní část hodnotil. V play-off jsme málem byli vyřazení, ale díky bohu po čtvrtém zápase s Litoměřicemi jsme si řekli, co to play-off je. Uvědomili jsme si to, a dotáhli to až takhle daleko. Myslím, že se nemáme za co stydět,“ má jasno Josef Skořepa.

Zároveň nepotvrdil ani nevyvrátil, zda bude pokračovat. „Teprve skončila sezona a nevíme, co bude příští rok, kdo tady bude, kdo nebude. To možná budeme vědět za měsíc, jak to bude vypadat. Já jsem tady už šestým rokem, ale nechal bych to jako překvapení pro všechny fanoušky, jak to bude,“ usmál se. Nicméně to vypadá, že ostřílený borec v dresu Dukly pokračovat bude.